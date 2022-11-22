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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 06:45 |
147
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Франция – Австралия

Матч закроет третий игровой день мундиаля

22 ноября 2022, 06:45 |
147
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Франция – Австралия
Instagram. Килиан Мбаппе

Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Франции и Австралии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

Франция – Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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