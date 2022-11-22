Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Франции и Австралии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

Франция – Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.