Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лионель МЕССИ: «У меня есть последний шанс осуществить великую мечту»
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 05:18 | Обновлено 22 ноября 2022, 05:20
142
0

Лионель МЕССИ: «У меня есть последний шанс осуществить великую мечту»

Аргентинский нападающий – о планах на ЧМ-2022

22 ноября 2022, 05:18 | Обновлено 22 ноября 2022, 05:20
142
0
Лионель МЕССИ: «У меня есть последний шанс осуществить великую мечту»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признался, к чему будет стремиться в финальной части чемпионата мира 2022, который проходит в Катаре. 35-летний игрок французского «ПСЖ» также рассказал о своей нынешней игровой форме.

«Вероятно, это будет мой последний чемпионат мира. Я чувствую себя хорошо, я прибыл в отличной физической и личной форме. Я заботился о себе на протяжении всей своей карьеры, и на моем последнем чемпионате мира у меня есть последний шанс осуществить великую мечту. Всегда нужно пробовать, что бы это ни было, не сдерживаться и думать, что могло бы быть», – заявил Месси.

Как известно, в 2014 году Лионель Месси вместе с Аргентиной стал вице-чемпионом мира, проиграв в финале команде Германии. ЧМ-2022 станет пятым в карьере нападающего.

Сборная Аргентины сыграет в квартете C с командами Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября).

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может перейти в «Манчестер Сити» в 2023 году.

По теме:
Наставник сборной Уэльса: «Видеть эту красную стену было просто невероятно»
Ван Гал в шаге от повторения рекорда ЧМ 84-летней давности
Гарет БЭЙЛ: «Речь главного тренера в перерыве изменила ситуацию»
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сломан – давайте нового. Глава ФИФА озвучил дикую идею по объединению мира
Футбол | 22 ноября 2022, 01:33 2
Сломан – давайте нового. Глава ФИФА озвучил дикую идею по объединению мира
Сломан – давайте нового. Глава ФИФА озвучил дикую идею по объединению мира

Джанни Инфантино продолжает нести ересь

ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
Футбол | 21 ноября 2022, 07:21 6
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину

Нападающий сборной Эквадора весной выразил свою позицию

В гостях как дома. Динамо в Киеве одолело Верес
Футбол | 21.11.2022, 15:57
В гостях как дома. Динамо в Киеве одолело Верес
В гостях как дома. Динамо в Киеве одолело Верес
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
Футбол | 21.11.2022, 13:13
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
Нелегкий бой фаворита. Сборная Нидерландов вырвала победу у Сенегала
Футбол | 21.11.2022, 20:06
Нелегкий бой фаворита. Сборная Нидерландов вырвала победу у Сенегала
Нелегкий бой фаворита. Сборная Нидерландов вырвала победу у Сенегала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
21.11.2022, 11:53 2
Бокс
Герои на все времена. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Герои на все времена. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
20.11.2022, 11:46 6
Футбол
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
21.11.2022, 18:59 6
Другие виды
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
21.11.2022, 17:50 1
Теннис
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
20.11.2022, 19:27 22
Футбол
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
21.11.2022, 17:55 4
Футбол
ВИДЕО. Коленом в голову. В главном бою UFC нигериец нокаутировал Куцелабу
ВИДЕО. Коленом в голову. В главном бою UFC нигериец нокаутировал Куцелабу
20.11.2022, 06:50
MMA
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
20.11.2022, 21:42 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности