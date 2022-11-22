Лионель МЕССИ: «У меня есть последний шанс осуществить великую мечту»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признался, к чему будет стремиться в финальной части чемпионата мира 2022, который проходит в Катаре. 35-летний игрок французского «ПСЖ» также рассказал о своей нынешней игровой форме.

«Вероятно, это будет мой последний чемпионат мира. Я чувствую себя хорошо, я прибыл в отличной физической и личной форме. Я заботился о себе на протяжении всей своей карьеры, и на моем последнем чемпионате мира у меня есть последний шанс осуществить великую мечту. Всегда нужно пробовать, что бы это ни было, не сдерживаться и думать, что могло бы быть», – заявил Месси.

Как известно, в 2014 году Лионель Месси вместе с Аргентиной стал вице-чемпионом мира, проиграв в финале команде Германии. ЧМ-2022 станет пятым в карьере нападающего.

Сборная Аргентины сыграет в квартете C с командами Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября).

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может перейти в «Манчестер Сити» в 2023 году.