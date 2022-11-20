Источник: Месси может перейти в Манчестер Сити в 2023 году
В подписании легендарного аргентинца заинтересовано руководство клуба
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания Лионеля Месси летом 2023 года.
Руководство хочет, чтобы 35-летний аргентинец создал атакующее трио с Эрлингом Холандом и Кевином де Брюйне под руководством Пепа Гвардиолы.
Сам футболист пока размышляет между вариантом с подписанием последнего большого контракта с «ПСЖ» и вариантом возвращения в «Барселону», которую тренирует один из его лучших друзей – Хави.
Стоит отметить, что в ближайшее время Месси будет сосредоточен только на ЧМ-2022 в Катаре, результат которого, вероятно, повлияет на конечное решение.
Ранее Месси вместе с Роналду принял участие в рекламной кампании Louis Vuitton.
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