Источник: Месси может перейти в Манчестер Сити в 2023 году

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания Лионеля Месси летом 2023 года.

Руководство хочет, чтобы 35-летний аргентинец создал атакующее трио с Эрлингом Холандом и Кевином де Брюйне под руководством Пепа Гвардиолы.

Сам футболист пока размышляет между вариантом с подписанием последнего большого контракта с «ПСЖ» и вариантом возвращения в «Барселону», которую тренирует один из его лучших друзей – Хави.

Стоит отметить, что в ближайшее время Месси будет сосредоточен только на ЧМ-2022 в Катаре, результат которого, вероятно, повлияет на конечное решение.

Ранее Месси вместе с Роналду принял участие в рекламной кампании Louis Vuitton.