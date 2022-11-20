Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Месси может перейти в Манчестер Сити в 2023 году
Англия
20 ноября 2022, 04:55 | Обновлено 20 ноября 2022, 04:56
251
0

Источник: Месси может перейти в Манчестер Сити в 2023 году

В подписании легендарного аргентинца заинтересовано руководство клуба

20 ноября 2022, 04:55 | Обновлено 20 ноября 2022, 04:56
251
0
Источник: Месси может перейти в Манчестер Сити в 2023 году
Instagram. Лионель Месси

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания Лионеля Месси летом 2023 года.

Руководство хочет, чтобы 35-летний аргентинец создал атакующее трио с Эрлингом Холандом и Кевином де Брюйне под руководством Пепа Гвардиолы.

Сам футболист пока размышляет между вариантом с подписанием последнего большого контракта с «ПСЖ» и вариантом возвращения в «Барселону», которую тренирует один из его лучших друзей – Хави.

Стоит отметить, что в ближайшее время Месси будет сосредоточен только на ЧМ-2022 в Катаре, результат которого, вероятно, повлияет на конечное решение.

Ранее Месси вместе с Роналду принял участие в рекламной кампании Louis Vuitton.

По теме:
Мбаппе в Ливерпуле? Клопп хочет видеть француза на Энфилде
Неожиданный выбор. Руни ответил, кто лучше: Месси или Роналду?
ФОТО. Победа – состояние ума. Роналду и Месси вместе снялись в рекламе
Лионель Месси трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 ПСЖ Манчестер Сити
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер
Футбол | 19 ноября 2022, 14:53 136
Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер
Важный шаг к чемпионству. Днепр-1 в волевом стиле одолел Шахтер

Команда Игоря Йовичевича забила первой, однако футболисты Александра Кучера совершили камбек

Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»
Футбол | 19 ноября 2022, 14:53 15
Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»
Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»

Президент ФИФА – о чемпионате мира в Катаре

Турция – Чехия – 2:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19.11.2022, 23:30
Турция – Чехия – 2:1. Видео голов и обзор матча
Турция – Чехия – 2:1. Видео голов и обзор матча
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Теннис | 20.11.2022, 04:25
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема пропустит ЧМ-2022
Футбол | 20.11.2022, 01:10
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема пропустит ЧМ-2022
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема пропустит ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
18.11.2022, 18:31 40
Другие виды
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
19.11.2022, 03:47
Другие виды
Чиновник: Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в матче-открытия ЧМ-2022
Чиновник: Катар заплатил Эквадору за победу 1:0 в матче-открытия ЧМ-2022
18.11.2022, 05:30 23
Футбол
Стелла ЗАХАРОВА: «Система ломает все на своем пути ради своей цели»
Стелла ЗАХАРОВА: «Система ломает все на своем пути ради своей цели»
18.11.2022, 08:17 7
Другие виды
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
19.11.2022, 18:50 3
Теннис
Днепр-1 – Шахтер – 2:1. Лидер идет в отрыв. Видео голов и обзор матча
Днепр-1 – Шахтер – 2:1. Лидер идет в отрыв. Видео голов и обзор матча
19.11.2022, 15:56 13
Футбол
Виктор Цыганков побил рекорд Сергея Реброва
Виктор Цыганков побил рекорд Сергея Реброва
18.11.2022, 18:31 7
Футбол
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
18.11.2022, 16:48 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности