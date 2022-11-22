Ван Гал в шаге от повторения рекорда ЧМ 84-летней давности

Сборная Нидерландов под руководством Луи ван Гала в понедельник, 21 ноября, провела стартовый поединок в групповом турнире ЧМ-2022, в котором со счетом 2:0 обыграла команду Сенегала.

Благодаря победному результату, 71-летний ван Гал довел свою тренерскую беспроигрышную серию на чемпионатах мира (вне учета серий послематчевых 11-метровых) до восьми игр.

На ЧМ-2014 «оранжевые» под руководством уроженца Амстердама одержали пять побед при двух ничьих. В Катаре послужной список ван Гала увеличился на одну победу.

В истории чемпионатов мира только итальянец Витторио Поццо провел больше матчей, не познав горечи неудач. В 1934 и 1938 годах он со сборной Италии взял два чемпионских титула, добившись восьми побед при одной ничьей.

25 ноября сборная Нидерландов сыграет в группе ЧМ-2022 с командой Эквадора, а 29-го числа ее ждет поединок со сборной Катара.