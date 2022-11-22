Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ван Гал в шаге от повторения рекорда ЧМ 84-летней давности
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 04:38 | Обновлено 22 ноября 2022, 04:39
477
0

Ван Гал в шаге от повторения рекорда ЧМ 84-летней давности

Наставник сборной Нидерландов близок к историческому достижению

22 ноября 2022, 04:38 | Обновлено 22 ноября 2022, 04:39
477
0
Ван Гал в шаге от повторения рекорда ЧМ 84-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал

Сборная Нидерландов под руководством Луи ван Гала в понедельник, 21 ноября, провела стартовый поединок в групповом турнире ЧМ-2022, в котором со счетом 2:0 обыграла команду Сенегала.

Благодаря победному результату, 71-летний ван Гал довел свою тренерскую беспроигрышную серию на чемпионатах мира (вне учета серий послематчевых 11-метровых) до восьми игр.

На ЧМ-2014 «оранжевые» под руководством уроженца Амстердама одержали пять побед при двух ничьих. В Катаре послужной список ван Гала увеличился на одну победу.

В истории чемпионатов мира только итальянец Витторио Поццо провел больше матчей, не познав горечи неудач. В 1934 и 1938 годах он со сборной Италии взял два чемпионских титула, добившись восьми побед при одной ничьей.

25 ноября сборная Нидерландов сыграет в группе ЧМ-2022 с командой Эквадора, а 29-го числа ее ждет поединок со сборной Катара.

По теме:
Наставник сборной Уэльса: «Видеть эту красную стену было просто невероятно»
Лионель МЕССИ: «У меня есть последний шанс осуществить великую мечту»
Гарет БЭЙЛ: «Речь главного тренера в перерыве изменила ситуацию»
Луи ван Гал ЧМ-2022 по футболу чемпионат мира по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Сенегала по футболу Сенегал - Нидерланды
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21 ноября 2022, 17:55 4
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча

У Англии забили Беллингем, Стерлинг, Рэшфорд, Грилиш и дважды Сака

В гостях как дома. Динамо в Киеве одолело Верес
Футбол | 21 ноября 2022, 15:57 33
В гостях как дома. Динамо в Киеве одолело Верес
В гостях как дома. Динамо в Киеве одолело Верес

Команда Луческу закрепилась в топ-4 таблицы УПЛ

ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
Футбол | 21.11.2022, 07:21
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
США – Уэльс – 1:1. Бэйл спас валлийцев. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.11.2022, 23:40
США – Уэльс – 1:1. Бэйл спас валлийцев. Видео голов и обзор матча
США – Уэльс – 1:1. Бэйл спас валлийцев. Видео голов и обзор матча
Он забил первый гол. Известен лучший игрок матча Сенегал – Нидерланды
Футбол | 21.11.2022, 21:15
Он забил первый гол. Известен лучший игрок матча Сенегал – Нидерланды
Он забил первый гол. Известен лучший игрок матча Сенегал – Нидерланды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
20.11.2022, 21:42 11
Футбол
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
20.11.2022, 16:15 25
Футбол
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
21.11.2022, 17:50 1
Теннис
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
20.11.2022, 02:10 2
Теннис
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
21.11.2022, 01:20
Футбол
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
20.11.2022, 20:23 4
Футбол
ВИДЕО. Отомстил за мопеды! Как украинский гигант Крыкля нокаутировал иранца
ВИДЕО. Отомстил за мопеды! Как украинский гигант Крыкля нокаутировал иранца
21.11.2022, 18:23 2
MMA
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
21.11.2022, 01:30
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности