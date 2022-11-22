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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 01:13 | Обновлено 22 ноября 2022, 01:37
268
0

Уникальные миролюбы. Сборная Уэльса имеет удивительную серию на ЧМ

Гарет Бэйл и Ко в первой игре в Катаре сыграли вничью с США

22 ноября 2022, 01:13 | Обновлено 22 ноября 2022, 01:37
268
0
Уникальные миролюбы. Сборная Уэльса имеет удивительную серию на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 ноября, в матче 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, отношения выяснили команды США и Уэльса. Поединок принес ничью 1:1.

Поделив очки, валлийская сборная продлила свою серию ничейных матчей на групповых этапах чемпионатов мира.

Ранее сборная Уэльса играла в решающей стадии ЧМ только в 1958 году. Тогда она три раза довольствовалась ничьими, сыграв 1:1 с командами Венгрии и Мексики, а также 0:0 со сборной Швеции.

Таким образом, череда ничейных матчей валлийцев насчитывает уже 4 встречи.

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Источник Opta
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