Чемпионат мира22 ноября 2022, 00:30 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Дания – Тунис
Матч первого тура в группе D
22 ноября 2022, 00:30 |
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Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Дании и Туниса.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи – в 15:00 по Киеву.
Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.
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