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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Дания – Тунис
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 00:30 |
57
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Дания – Тунис

Матч первого тура в группе D

22 ноября 2022, 00:30 |
57
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Дания – Тунис
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Дании и Туниса.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 15:00 по Киеву.

Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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