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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 00:16 |
114
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Мексика – Польша

Матч первого тура в группе C

22 ноября 2022, 00:16 |
114
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Мексика – Польша
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Мексики и Польши.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи – в 18:00 по Киеву.

Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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