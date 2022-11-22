Чемпионат мира22 ноября 2022, 00:16 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Мексика – Польша
Матч первого тура в группе C
22 ноября 2022, 00:16 |
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Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Мексики и Польши.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи – в 18:00 по Киеву.
Игру можно посмотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.
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