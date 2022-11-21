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  4. ФОТО. Голы Веа и Бэйла. Как США и Уэльс сыграли вничью
Чемпионат мира
21 ноября 2022, 23:44 |
310
0

ФОТО. Голы Веа и Бэйла. Как США и Уэльс сыграли вничью

Сборная Уэльса спаслась от поражения

21 ноября 2022, 23:44 |
310
0
ФОТО. Голы Веа и Бэйла. Как США и Уэльс сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 ноября, сборная США в матче первого тура чемпионата мира 2022 года сыграла вничью 1:1 с Уэльсом.

Своими дебютными голами на чемпионатах мира отличились сын Джорджа Веа Тимоти и легенда сборной Уэльса Гарет Бэйл. Для валлийцев это был первый матч на мундиалях за последние 64 года – с мундиаля 1958 года в Швеции.

Вашему вниманию подборка самых ярких фото с матча США – Уэльс:

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Источник Sport.ua
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