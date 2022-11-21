ФОТО. Голы Веа и Бэйла. Как США и Уэльс сыграли вничью

В понедельник, 21 ноября, сборная США в матче первого тура чемпионата мира 2022 года сыграла вничью 1:1 с Уэльсом.

Своими дебютными голами на чемпионатах мира отличились сын Джорджа Веа Тимоти и легенда сборной Уэльса Гарет Бэйл. Для валлийцев это был первый матч на мундиалях за последние 64 года – с мундиаля 1958 года в Швеции.

Вашему вниманию подборка самых ярких фото с матча США – Уэльс: