Чемпионат мира21 ноября 2022, 23:44 |
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ФОТО. Голы Веа и Бэйла. Как США и Уэльс сыграли вничью
Сборная Уэльса спаслась от поражения
21 ноября 2022, 23:44 |
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В понедельник, 21 ноября, сборная США в матче первого тура чемпионата мира 2022 года сыграла вничью 1:1 с Уэльсом.
Своими дебютными голами на чемпионатах мира отличились сын Джорджа Веа Тимоти и легенда сборной Уэльса Гарет Бэйл. Для валлийцев это был первый матч на мундиалях за последние 64 года – с мундиаля 1958 года в Швеции.
Вашему вниманию подборка самых ярких фото с матча США – Уэльс:
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