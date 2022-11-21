ВИДЕО. Бэйл сравнял счет в матче с США

82-й минуте лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл сравнял счет в матче первого тура чемпионата мира 2022 года против США – 1:1. Вингер «Лос-Анджелеса» реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Для Бэйла это первый в карьере гол на чемпионатах мира. Сегодня он проводит свой дебютный матч на мировых первенствах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее счет в матче открыл сын Джорджа Веа Тимоти.