Чемпионат мира21 ноября 2022, 23:04 |
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ВИДЕО. Бэйл сравнял счет в матче с США
Дебютный гол валлийца на чемпионатах мира
21 ноября 2022, 23:04 |
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82-й минуте лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл сравнял счет в матче первого тура чемпионата мира 2022 года против США – 1:1. Вингер «Лос-Анджелеса» реализовал пенальти, который сам же и заработал.
Для Бэйла это первый в карьере гол на чемпионатах мира. Сегодня он проводит свой дебютный матч на мировых первенствах.
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Ранее счет в матче открыл сын Джорджа Веа Тимоти.
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