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  4. ВИДЕО. Бэйл сравнял счет в матче с США
Чемпионат мира
21 ноября 2022, 23:04 |
507
0

ВИДЕО. Бэйл сравнял счет в матче с США

Дебютный гол валлийца на чемпионатах мира

21 ноября 2022, 23:04 |
507
0
ВИДЕО. Бэйл сравнял счет в матче с США
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

82-й минуте лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл сравнял счет в матче первого тура чемпионата мира 2022 года против США – 1:1. Вингер «Лос-Анджелеса» реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Для Бэйла это первый в карьере гол на чемпионатах мира. Сегодня он проводит свой дебютный матч на мировых первенствах.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее счет в матче открыл сын Джорджа Веа Тимоти.

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Источник Sport.ua
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