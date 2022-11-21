Тренер Ирана: «Игра была окончена в первом тайме»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал поражение 2:6 от Англии в первом туре ЧМ-2022:

«Мое мнение просто и очень прагматично. Игра была окончена в первом тайме при счете 0:3. Единственной целью было тогда насладиться игрой и стать частью момента, когда мы должны были сохранить мужество и пытаться играть в свой футбол. У нас есть честь многому научиться у английской команды и лучше подготовиться к игре с Уэльсом.

У футболистов только одна мечта — играть за страну, играть за народ, и я очень горжусь тем, как они выстояли и продолжают бороться. Я очень горжусь тем, что они сделали, но, конечно, на чемпионатах мира в 2014 и 2018 у нас была полная поддержка болельщиков. Теперь вы видели, что произошло сегодня, болельщики, не готовые поддерживать команду, должны оставаться дома».