Тики-така по-английски. Англия установила уникальный рекорд на ЧМ

В понедельник, 21 ноября, состоялся матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Ирана. Игра завершилась разгромной победой англичан со счетом 6:2.

Помимо голевой феерии, которую устроили англичане, они также отметились уникальным достижением. Шестой мяч, который забил вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш, был отправлен в ворота Ирана после 35 передач.

Отметим, что Англия и Иран попали в группу В на этом мундиале. Вместе с ними также сыграют сборные США и Уэльса. Следующий матч англичане проведут против американцев. Игра состоится 15 ноября в 21:00 по Киеву.