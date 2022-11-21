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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 21:38 | Обновлено 21 ноября 2022, 23:02
1631
0

Тики-така по-английски. Англия установила уникальный рекорд на ЧМ

Шестой гол англичан был забит после 35 передач

21 ноября 2022, 21:38 | Обновлено 21 ноября 2022, 23:02
1631
0
Тики-така по-английски. Англия установила уникальный рекорд на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 ноября, состоялся матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Ирана. Игра завершилась разгромной победой англичан со счетом 6:2.

Помимо голевой феерии, которую устроили англичане, они также отметились уникальным достижением. Шестой мяч, который забил вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш, был отправлен в ворота Ирана после 35 передач.

Отметим, что Англия и Иран попали в группу В на этом мундиале. Вместе с ними также сыграют сборные США и Уэльса. Следующий матч англичане проведут против американцев. Игра состоится 15 ноября в 21:00 по Киеву.

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Источник Opta
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