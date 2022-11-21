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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 21:21 |
834
1

Матч Англия – Иран – один из самых результативных на ЧМ за последние 40 лет

Англия и Иран порадовали болельщиков восьмью голами

21 ноября 2022, 21:21 |
834
1
Матч Англия – Иран – один из самых результативных на ЧМ за последние 40 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч между Англией и Ираном, в котором игроки обеих команд порадовали болельщиков сразу восьмью голами, стал одним из самых результативных в истории финальных турниров чемпионатов мира. Так на десяти предыдущих мундиалях больше мячей было забито только в поединке Венгрии и Сальвадора в 1982 году - 11 (10:1). К слову, счет 6:2, с которым сыграли англичане и иранцы, на чемпионатах мира зафиксирован впервые.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые результативные матчи чемпионатов мира (начиная с ЧМ-1982):

Голы

Матч

Счет

ЧМ

11

Венгрия - Сальвадор

10:1

1982

8

Германия - Саудовская Аравия

8:0

2002

Германия - Бразилия

7:1

2014

Англия - Иран

6:2

2022

7

Шотландия - Новая Зеландия

5:2

1982

Дания - Уругвай

6:1

1986

Бельгия - СССР

4:3

1986

Россия - Камерун

6:1

1994

Испания - Болгария

6:1

1998

Бразилия - Коста-Рика

5:2

2002

Португалия - КНДР

7:0

2010

Франция - Швейцария

5:2

2014

Бельгия - Тунис

5:2

2018

Англия - Панама

6:1

2018

Франция - Аргентина

4:3

2018

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Источник Sport.ua
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Dar Veter
И это радует. Не то что итальянские  0:0.
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