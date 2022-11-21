Матч Англия – Иран – один из самых результативных на ЧМ за последние 40 лет
Англия и Иран порадовали болельщиков восьмью голами
Матч между Англией и Ираном, в котором игроки обеих команд порадовали болельщиков сразу восьмью голами, стал одним из самых результативных в истории финальных турниров чемпионатов мира. Так на десяти предыдущих мундиалях больше мячей было забито только в поединке Венгрии и Сальвадора в 1982 году - 11 (10:1). К слову, счет 6:2, с которым сыграли англичане и иранцы, на чемпионатах мира зафиксирован впервые.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые результативные матчи чемпионатов мира (начиная с ЧМ-1982):
|
Голы
|
Матч
|
Счет
|
ЧМ
|
11
|
Венгрия - Сальвадор
|
10:1
|
1982
|
8
|
Германия - Саудовская Аравия
|
8:0
|
2002
|
|
Германия - Бразилия
|
7:1
|
2014
|
|
Англия - Иран
|
6:2
|
2022
|
7
|
Шотландия - Новая Зеландия
|
5:2
|
1982
|
|
Дания - Уругвай
|
6:1
|
1986
|
|
Бельгия - СССР
|
4:3
|
1986
|
|
Россия - Камерун
|
6:1
|
1994
|
|
Испания - Болгария
|
6:1
|
1998
|
|
Бразилия - Коста-Рика
|
5:2
|
2002
|
|
Португалия - КНДР
|
7:0
|
2010
|
|
Франция - Швейцария
|
5:2
|
2014
|
|
Бельгия - Тунис
|
5:2
|
2018
|
|
Англия - Панама
|
6:1
|
2018
|
|
Франция - Аргентина
|
4:3
|
2018
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