Матч Англия – Иран – один из самых результативных на ЧМ за последние 40 лет

Матч между Англией и Ираном, в котором игроки обеих команд порадовали болельщиков сразу восьмью голами, стал одним из самых результативных в истории финальных турниров чемпионатов мира. Так на десяти предыдущих мундиалях больше мячей было забито только в поединке Венгрии и Сальвадора в 1982 году - 11 (10:1). К слову, счет 6:2, с которым сыграли англичане и иранцы, на чемпионатах мира зафиксирован впервые.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые результативные матчи чемпионатов мира (начиная с ЧМ-1982):