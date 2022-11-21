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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 21:01 |
328
0

Нидерланды одержали седьмую подряд победу на групповых этапах ЧМ

Команда Луи Ван Гаала обыграла Сенегал

21 ноября 2022, 21:01 |
328
0
Нидерланды одержали седьмую подряд победу на групповых этапах ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Нидерландов в стартовом туре ЧМ-2022 в Катаре обыграла Сенегал со счетом 2:0. Эта победа стала для команды Луи Ван Гаала седьмой подряд на групповых этапах чемпионатов мира.

Ранее Нидерланды выиграли все три матча групповых этапов чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. На ЧМ-2018 команда не отобралась.

Также Нидерланды продлили свою беспроигрышную серию до 16 матчей: 12 побед и 4 ничьи. Она стартовала после того, как в августе прошлого года команду возглавил Луи Ван Гаал.

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Источник Squawka
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