Нидерланды одержали седьмую подряд победу на групповых этапах ЧМ

Сегодня сборная Нидерландов в стартовом туре ЧМ-2022 в Катаре обыграла Сенегал со счетом 2:0. Эта победа стала для команды Луи Ван Гаала седьмой подряд на групповых этапах чемпионатов мира.

Ранее Нидерланды выиграли все три матча групповых этапов чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. На ЧМ-2018 команда не отобралась.

Также Нидерланды продлили свою беспроигрышную серию до 16 матчей: 12 побед и 4 ничьи. Она стартовала после того, как в августе прошлого года команду возглавил Луи Ван Гаал.