Нидерланды одержали седьмую подряд победу на групповых этапах ЧМ
Команда Луи Ван Гаала обыграла Сенегал
Сегодня сборная Нидерландов в стартовом туре ЧМ-2022 в Катаре обыграла Сенегал со счетом 2:0. Эта победа стала для команды Луи Ван Гаала седьмой подряд на групповых этапах чемпионатов мира.
Ранее Нидерланды выиграли все три матча групповых этапов чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. На ЧМ-2018 команда не отобралась.
Также Нидерланды продлили свою беспроигрышную серию до 16 матчей: 12 побед и 4 ничьи. Она стартовала после того, как в августе прошлого года команду возглавил Луи Ван Гаал.
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