ФОТО. Дети-переселенцы посетили тренировку Шахтера

Сейчас «Шахтер» продолжает подготовку к матчу 15-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы», который состоится в среду, 23 ноября (начало – в 14:00).

Сегодня команда Игора Йовичевича провела тренировку на базе «Руха» в Винниках. Ее посетили 30 украинских детей-переселенцев. Они получили подарки от игроков «Шахтера», получили возможность пообщаться, пофотографироваться и получить автографы от игроков донецкого клуба: