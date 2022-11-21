Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Дети-переселенцы посетили тренировку Шахтера
Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 20:31 |
368
0

ФОТО. Дети-переселенцы посетили тренировку Шахтера

«Горняки» встретились с украинскими детьми

21 ноября 2022, 20:31 |
368
0
ФОТО. Дети-переселенцы посетили тренировку Шахтера
ФК Шахтер Донецк

Сейчас «Шахтер» продолжает подготовку к матчу 15-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы», который состоится в среду, 23 ноября (начало – в 14:00).

Сегодня команда Игора Йовичевича провела тренировку на базе «Руха» в Винниках. Ее посетили 30 украинских детей-переселенцев. Они получили подарки от игроков «Шахтера», получили возможность пообщаться, пофотографироваться и получить автографы от игроков донецкого клуба:

По теме:
ФОТО. Незабываемые эмоции. Как Нидерланды обыграли Сенегал
ФОТО. Как это произошло. Англия убедительно уничтожила Иран
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
Шахтер Донецк фото Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 21 ноября 2022, 01:20 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Теннис | 21 ноября 2022, 01:30 0
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals

Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 21.11.2022, 16:25
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Виктор Цыганков забил 100-й мяч в карьере
Футбол | 21.11.2022, 16:42
Виктор Цыганков забил 100-й мяч в карьере
Виктор Цыганков забил 100-й мяч в карьере
Нелегкий бой фаворита. Сборная Нидерландов вырвала победу у Сенегала
Футбол | 21.11.2022, 20:06
Нелегкий бой фаворита. Сборная Нидерландов вырвала победу у Сенегала
Нелегкий бой фаворита. Сборная Нидерландов вырвала победу у Сенегала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
21.11.2022, 08:40 3
Бокс
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
21.11.2022, 11:53 2
Бокс
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
20.11.2022, 20:23 4
Футбол
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
20.11.2022, 19:27 22
Футбол
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
20.11.2022, 21:05 5
Другие виды
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
20.11.2022, 02:10 2
Теннис
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
21.11.2022, 07:21 6
Футбол
Герои на все времена. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Герои на все времена. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
20.11.2022, 11:46 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности