Украина. Премьер лига21 ноября 2022, 20:31 |
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ФОТО. Дети-переселенцы посетили тренировку Шахтера
«Горняки» встретились с украинскими детьми
21 ноября 2022, 20:31 |
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Сейчас «Шахтер» продолжает подготовку к матчу 15-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы», который состоится в среду, 23 ноября (начало – в 14:00).
Сегодня команда Игора Йовичевича провела тренировку на базе «Руха» в Винниках. Ее посетили 30 украинских детей-переселенцев. Они получили подарки от игроков «Шахтера», получили возможность пообщаться, пофотографироваться и получить автографы от игроков донецкого клуба:
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