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  4. Шахтер выиграл грант УЕФА. Клуб получит деньги на тренировки для детей
Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 15:48 |
365
1

Шахтер выиграл грант УЕФА. Клуб получит деньги на тренировки для детей

УЕФА даст средства для детских тренировок

21 ноября 2022, 15:48 |
365
1
Шахтер выиграл грант УЕФА. Клуб получит деньги на тренировки для детей
ФК Шахтер

«Шахтер» объявил о том, что клубу участвовал в программе УЕФА Foundation for Children и сумел выиграть грант союза для организации детских тренировок.

Сумму гранта клуб не объявил, но за деньги от УЕФА смогут заниматься 600 мальчиков и девочек в 8 городах Украины, в том числе тех, которые были деоккупированы украинской армией.

Программа будет действовать в течение 12 месяцев, начиная с марта 2023 года.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Злий Глобинець
Дуже добре! Але хотілося б років на 5, щоб така програма діяла. Бо за рік серйозно дитину не підготовиш.
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