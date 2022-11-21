Шахтер выиграл грант УЕФА. Клуб получит деньги на тренировки для детей

«Шахтер» объявил о том, что клубу участвовал в программе УЕФА Foundation for Children и сумел выиграть грант союза для организации детских тренировок.

Сумму гранта клуб не объявил, но за деньги от УЕФА смогут заниматься 600 мальчиков и девочек в 8 городах Украины, в том числе тех, которые были деоккупированы украинской армией.

Программа будет действовать в течение 12 месяцев, начиная с марта 2023 года.