Чемпионат мира21 ноября 2022, 20:07 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:25
464
1
США – Уэльс. Бэйл и Пулишич выйдут в основе
Команды сыграют в первом туре ЧМ-2022
21 ноября 2022, 20:07 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:25
464
1
Сегодня, 21 ноября сборная США в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Уэльсом. Начало матча – в 21:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
США: Тернер – Дест, Зиммерман, Робинсон, Рим – Адамс, Муса, Маккенни – Пулишич, Веа, Сарджент
Уэльс: Хеннесси – Дэвис, Мефэм, Родон – Уильямс, Рэмзи, Робертс, Ампаду – Уилсон, Бэйл, Джеймс
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 ноября 2022, 21:42 11
При этом у зарубежных трансляторов табло на экране присутствовало
Футбол | 20 ноября 2022, 19:25 48
Неоднозначный случай перед матчем «Днепр-1» – «Шахтер»
Футбол | 21.11.2022, 17:17
Футбол | 21.11.2022, 14:48
Футбол | 21.11.2022, 17:55
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
США!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.11.2022, 11:46 6
20.11.2022, 16:15 25
20.11.2022, 15:10 14
20.11.2022, 21:05 5
20.11.2022, 16:02 8
21.11.2022, 08:40 3
Футбол
MMA