США – Уэльс. Бэйл и Пулишич выйдут в основе

Сегодня, 21 ноября сборная США в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Уэльсом. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

США: Тернер – Дест, Зиммерман, Робинсон, Рим – Адамс, Муса, Маккенни – Пулишич, Веа, Сарджент

Уэльс: Хеннесси – Дэвис, Мефэм, Родон – Уильямс, Рэмзи, Робертс, Ампаду – Уилсон, Бэйл, Джеймс