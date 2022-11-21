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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 20:07 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:25
464
1

США – Уэльс. Бэйл и Пулишич выйдут в основе

Команды сыграют в первом туре ЧМ-2022

21 ноября 2022, 20:07 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:25
464
1
США – Уэльс. Бэйл и Пулишич выйдут в основе
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 ноября сборная США в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Уэльсом. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

США: Тернер – Дест, Зиммерман, Робинсон, Рим – Адамс, Муса, Маккенни – Пулишич, Веа, Сарджент

Уэльс: Хеннесси – Дэвис, Мефэм, Родон – Уильямс, Рэмзи, Робертс, Ампаду Уилсон, Бэйл, Джеймс

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Источник ФИФА
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Павел Гришин
США!
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