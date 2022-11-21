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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 18:48 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:54
407
0

Мехди Тареми побил рекорд Неймара

Иранский форвард забил Англии на 90+13-й минуте

21 ноября 2022, 18:48 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:54
407
0
Мехди Тареми побил рекорд Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний форвард сборной Ирана Мехди Тареми стал автором самого позднего гола в основное время матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. Ворота англичан он поразил на 13-й компенсированной минуте встречи.

Прежний рекорд, установленный на ЧМ-2018 бразильцем Неймаром, Тареми превзошел сразу на 6 минут. К слову, гол иранца оказался ко всему прочему юбилейным – 200-м, забитым с пенальти на чемпионатах мира.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы в финальных турнирах ЧМ (в основное время матчей)

Дата

Игрок

Сборная

Соперник

Минута

Счет

21.11.2022

Мехди ТАРЕМИ

Иран

Англия

90+13’ (п)

2:6

22.06.2018

НЕЙМАР

Бразилия

Коста-Рика

90+7’

2:0

27.06.2018

СОН ХЫН МИН

Корея

Германия

90+6’

2:0

26.06.2006

Франческо ТОТТИ

Италия

Австралия

90+5’ (п)

1:0

16.06.2010

Альваро ПЕРЕЙРА

Уругвай

ЮАР

90+5’

3:0

22.06.2014

ВАРЕЛА

Португалия

США

90+5’

2:2

15.06.2018

Азизи БУАДДУЗ*

Марокко

Иран

90+5’

0:1

23.06.2018

Тони КРООС

Германия

Швеция

90+5’

2:1

25.06.2018

Салем АЛЬ-ДОВСАРИ

Сауд. Аравия

Египет

2:1

Юбилейные голы с пенальти в финальных турнирах ЧМ

Дата

Игрок

Сборная

Соперник

Минута

Счет

1-й

19.07.1930

Мануэль РОСАС

Мексика

Франция

42' (1:3)

3:6

50-й

30.06.1974

Ули ХЕНЕСС

ФРГ

Швеция

89' (4:2)

4:2

100-й

24.06.1994

Олег САЛЕНКО

Россия

Швеция

4' (1:0)

1:3

150-й

22.06.2006

Крейг МУР

Австралия

Хорватия

38' (1:1)

2:2

200-й

21.11.2022

Мехди ТАРЕМИ

Иран

Англия

90+13' (2:6)

2:6

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Источник Sport.ua
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