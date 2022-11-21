Мехди Тареми побил рекорд Неймара
Иранский форвард забил Англии на 90+13-й минуте
30-летний форвард сборной Ирана Мехди Тареми стал автором самого позднего гола в основное время матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. Ворота англичан он поразил на 13-й компенсированной минуте встречи.
Прежний рекорд, установленный на ЧМ-2018 бразильцем Неймаром, Тареми превзошел сразу на 6 минут. К слову, гол иранца оказался ко всему прочему юбилейным – 200-м, забитым с пенальти на чемпионатах мира.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние голы в финальных турнирах ЧМ (в основное время матчей)
|
Дата
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
21.11.2022
|
Мехди ТАРЕМИ
|
Иран
|
Англия
|
90+13’ (п)
|
2:6
|
22.06.2018
|
НЕЙМАР
|
Бразилия
|
Коста-Рика
|
90+7’
|
2:0
|
27.06.2018
|
СОН ХЫН МИН
|
Корея
|
Германия
|
90+6’
|
2:0
|
26.06.2006
|
Франческо ТОТТИ
|
Италия
|
Австралия
|
90+5’ (п)
|
1:0
|
16.06.2010
|
Альваро ПЕРЕЙРА
|
Уругвай
|
ЮАР
|
90+5’
|
3:0
|
22.06.2014
|
ВАРЕЛА
|
Португалия
|
США
|
90+5’
|
2:2
|
15.06.2018
|
Азизи БУАДДУЗ*
|
Марокко
|
Иран
|
90+5’
|
0:1
|
23.06.2018
|
Тони КРООС
|
Германия
|
Швеция
|
90+5’
|
2:1
|
25.06.2018
|
Салем АЛЬ-ДОВСАРИ
|
Сауд. Аравия
|
Египет
|
2:1
|
Юбилейные голы с пенальти в финальных турнирах ЧМ
|
|
Дата
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
19.07.1930
|
Мануэль РОСАС
|
Мексика
|
Франция
|
42' (1:3)
|
3:6
|
50-й
|
30.06.1974
|
Ули ХЕНЕСС
|
ФРГ
|
Швеция
|
89' (4:2)
|
4:2
|
100-й
|
24.06.1994
|
Олег САЛЕНКО
|
Россия
|
Швеция
|
4' (1:0)
|
1:3
|
150-й
|
22.06.2006
|
Крейг МУР
|
Австралия
|
Хорватия
|
38' (1:1)
|
2:2
|
200-й
|
21.11.2022
|
Мехди ТАРЕМИ
|
Иран
|
Англия
|
90+13' (2:6)
|
2:6
Матеріал підготовлено за підтримки Parimatch Ukraine.
Заряджай на чемпіонат світу разом з Parimatch!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Луческу закрепилась в топ-4 таблицы УПЛ
Арбитр матча Даниэле Орсато зафиксировал офсайд после просмотра VAR