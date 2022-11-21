Мехди Тареми побил рекорд Неймара

30-летний форвард сборной Ирана Мехди Тареми стал автором самого позднего гола в основное время матчей в финальных турнирах чемпионатов мира. Ворота англичан он поразил на 13-й компенсированной минуте встречи.

Прежний рекорд, установленный на ЧМ-2018 бразильцем Неймаром, Тареми превзошел сразу на 6 минут. К слову, гол иранца оказался ко всему прочему юбилейным – 200-м, забитым с пенальти на чемпионатах мира.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы в финальных турнирах ЧМ (в основное время матчей)

Дата Игрок Сборная Соперник Минута Счет 21.11.2022 Мехди ТАРЕМИ Иран Англия 90+13’ (п) 2:6 22.06.2018 НЕЙМАР Бразилия Коста-Рика 90+7’ 2:0 27.06.2018 СОН ХЫН МИН Корея Германия 90+6’ 2:0 26.06.2006 Франческо ТОТТИ Италия Австралия 90+5’ (п) 1:0 16.06.2010 Альваро ПЕРЕЙРА Уругвай ЮАР 90+5’ 3:0 22.06.2014 ВАРЕЛА Португалия США 90+5’ 2:2 15.06.2018 Азизи БУАДДУЗ* Марокко Иран 90+5’ 0:1 23.06.2018 Тони КРООС Германия Швеция 90+5’ 2:1 25.06.2018 Салем АЛЬ-ДОВСАРИ Сауд. Аравия Египет 2:1

Юбилейные голы с пенальти в финальных турнирах ЧМ

Дата Игрок Сборная Соперник Минута Счет 1-й 19.07.1930 Мануэль РОСАС Мексика Франция 42' (1:3) 3:6 50-й 30.06.1974 Ули ХЕНЕСС ФРГ Швеция 89' (4:2) 4:2 100-й 24.06.1994 Олег САЛЕНКО Россия Швеция 4' (1:0) 1:3 150-й 22.06.2006 Крейг МУР Австралия Хорватия 38' (1:1) 2:2 200-й 21.11.2022 Мехди ТАРЕМИ Иран Англия 90+13' (2:6) 2:6

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