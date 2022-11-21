Чемпионат мира21 ноября 2022, 18:24 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:32
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ФОТО. Как это произошло. Англия убедительно уничтожила Иран
Родоначальники футбола взяли на мундиале уверенный старт
21 ноября 2022, 18:24 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:32
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В понедельник, 21 ноября, в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022 сборная Англии выяснила отношения с командой Ирана и добилась крупной победы со счетом 6:2.
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Автором дубля в составе англичан стал Сака, по голу забили Беллингем, Стерлинг, Рашфорд и Грилиш. У Ирана отличился Тареми, оформивший дубль.
ФОТО. Как это произошло. Англия убедительно уничтожила Иран
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