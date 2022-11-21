В понедельник, 21 ноября, в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022 сборная Англии выяснила отношения с командой Ирана и добилась крупной победы со счетом 6:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором дубля в составе англичан стал Сака, по голу забили Беллингем, Стерлинг, Рашфорд и Грилиш. У Ирана отличился Тареми, оформивший дубль.

ФОТО. Как это произошло. Англия убедительно уничтожила Иран

​