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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 18:24 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:32
850
0

ФОТО. Как это произошло. Англия убедительно уничтожила Иран

Родоначальники футбола взяли на мундиале уверенный старт

21 ноября 2022, 18:24 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:32
850
0
ФОТО. Как это произошло. Англия убедительно уничтожила Иран
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 ноября, в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022 сборная Англии выяснила отношения с командой Ирана и добилась крупной победы со счетом 6:2.

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Автором дубля в составе англичан стал Сака, по голу забили Беллингем, Стерлинг, Рашфорд и Грилиш. У Ирана отличился Тареми, оформивший дубль.

ФОТО. Как это произошло. Англия убедительно уничтожила Иран

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Источник Sport.ua
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