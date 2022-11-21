Англия повторила свой голевой рекорд на ЧМ и Евро

В матче 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 сборная Англии добилась над командой Ирана крупной победы со счетом 6:2.

Итоговый счет 6:2 стал исторически крупнейшей победой англичан в стартовом матче на крупном турнире – чемпионате мира или Европы.

Кроме этого, Англия лишь во второй раз в истории сумела в финальной части ЧМ или же Евро отметиться шестью голами. Впервые это произошло на ЧМ-2018 в поединке со сборной Панамы (6:1).

25 ноября во 2-м туре групповой стадии ЧМ-2022 Англия сыграет с командой США.