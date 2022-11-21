Англия повторила свой голевой рекорд на ЧМ и Евро
Команда Гарета Саутгейта стартовала на ЧМ-2022 с разгрома команды Ирана
В матче 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 сборная Англии добилась над командой Ирана крупной победы со счетом 6:2.
Итоговый счет 6:2 стал исторически крупнейшей победой англичан в стартовом матче на крупном турнире – чемпионате мира или Европы.
Кроме этого, Англия лишь во второй раз в истории сумела в финальной части ЧМ или же Евро отметиться шестью голами. Впервые это произошло на ЧМ-2018 в поединке со сборной Панамы (6:1).
25 ноября во 2-м туре групповой стадии ЧМ-2022 Англия сыграет с командой США.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Англии забили Беллингем, Стерлинг, Рэшфорд, Грилиш и дважды Сака
Катар – первая страна, проигравшая в матче-открытии мундиаля в статусе хозяина турнира