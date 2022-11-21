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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 18:08 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:11
454
2

Англия повторила свой голевой рекорд на ЧМ и Евро

Команда Гарета Саутгейта стартовала на ЧМ-2022 с разгрома команды Ирана

21 ноября 2022, 18:08 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:11
454
2
Англия повторила свой голевой рекорд на ЧМ и Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 сборная Англии добилась над командой Ирана крупной победы со счетом 6:2.

Итоговый счет 6:2 стал исторически крупнейшей победой англичан в стартовом матче на крупном турнире – чемпионате мира или Европы.

Кроме этого, Англия лишь во второй раз в истории сумела в финальной части ЧМ или же Евро отметиться шестью голами. Впервые это произошло на ЧМ-2018 в поединке со сборной Панамы (6:1).

25 ноября во 2-м туре групповой стадии ЧМ-2022 Англия сыграет с командой США.

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Источник Opta
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Dar Veter
’прст    6:1 это победа крупней чем 6:2 и именно по РМ!!!  Но 6:2 это более результативный матч, чем 6:1.
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