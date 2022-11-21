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  4. ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
WTA
21 ноября 2022, 17:50 |
488
0

ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк

Украинская теннисистка опубликовала фото в своем Instagram

21 ноября 2022, 17:50 |
488
0
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк порадовала своих подписчиков новой фотографией.

Украинка опубликовала селфи в купальнике в сторис в Instagram.

Отметим, что сейчас Марта занимает 71-ю строчку рейтинга WTA. Ее рекордом является 49-я позиция.

Последние игры Костюк провела 11 и 12 ноября за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против Японии. Тогда Марта принесла команде 2 очка: она выиграла у Мисаки Дои, а также одолела Моюку Учидзиму.

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Источник Sport.ua
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