ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк порадовала своих подписчиков новой фотографией.

Украинка опубликовала селфи в купальнике в сторис в Instagram.

Отметим, что сейчас Марта занимает 71-ю строчку рейтинга WTA. Ее рекордом является 49-я позиция.

Последние игры Костюк провела 11 и 12 ноября за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против Японии. Тогда Марта принесла команде 2 очка: она выиграла у Мисаки Дои, а также одолела Моюку Учидзиму.