Юрий ВИРТ: «Поздравляю Динамо. Гол мы привезли сами себе, играли авантюрно»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение своих подопечных в матче 14-го тура УПЛ против киевского «Динамо»:

«В первую очередь хочу поздравить «Динамо» с победой. Вышла боевая игра. В первом тайме мы сыграли организованно в обороне и до забитого мяча у киевлян практически не было голевых моментов. Гол мы привезли себе сами. После неудачного аута пропустили атаку, и исполнение Цыганкова предрешило результат матча.

После пропущенного мяча стали играть агрессивнее. Начали прессинговать соперника и владели мячом, но реальных голевых моментов в первом тайме не создали. После перерыва нам нужно было сравнивать счет. У нас было два момента для этого. Мог забивать Дахновский, когда он не попал по воротам. Еще у нас был стандарт, который мы не использовали.

Понимали, что у «Динамо» было преимущество, поэтому начали играть в более авантюрный футбол. Хотели сравнять счет и оголяли свой тыл. «Динамо» могло этим воспользоваться и забить второй мяч. Но Когут выручил. К своим футболистам у меня нет вопросов. Они отдали все силы. Мы настраивались на игру, прекрасно понимая силу «Динамо». Такому сопернику нужно забивать. Рассчитывать на 0:0 очень тяжело.

У нас есть такая проблемы – не можем вскрывать оборону грандов, и нам тяжело даются голы. А в плане защитных действий у меня нет претензий к команде. Мы хорошо играли в обороне за исключением последних минут. Поздравляю «Динамо», будем готовиться к следующим матчам.

Матчи с «Шахтером» и «Динамо» вышли одинаковыми и по игре, и по результату. Хотя «горнякам» мы проиграли со счетом 0:2. Анализировали тот матч. Сказались наши индивидуальные ошибки, после которых нам сразу забивают. Сегодня элементарный аут привел к тому, что мы через десять секунд пропускаем. Подобное было и с «Шахтером».

Понятно, что класс их футболистов выше. Только за счет организованной игры в защите и быстрых контратак мы могли надеяться на то, чтобы забрать очки. Тем более нам надо использовать свои моменты. Если бы сегодня Дахновский сравнял счет, то посмотрели бы как дальше разворачивалась ситуация на поле».

Отметим что матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу между «Вересом» и «Динамо» завершился минимальной победой киевской команды со счетом 1:0.