Виктор Цыганков забил 100-й мяч в карьере
25-летний хавбек «Динамо» стал 17-м украинским «сотником» за годы независимости
В матче с «Вересом» (1:0) Виктор Цыганков забил 100-й мяч в карьере. Он стал 17-м игроком, достигшим этого рубежа в составе украинских команд за годы независимости. 93 раза Цыганков отличился за «Динамо» и 7 – за национальную сборную. 76 раз Виктор поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 13 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины.
В чемпионатах Украины Цыганков дебютировал 14 августа 2016 года в гостевом поединке «Динамо» с каменской «Сталью» (2:1). А первым взятием ворот в УПЛ Виктор отметился в третьей для себя игре в элитном дивизионе 24 сентября во встрече киевлян с «Олимпиком». Через четыре дня он открыл голевой счет в еврокубках в матче динамовцев с «Бешикташем» в групповом турнире Лиги чемпионов. А еще через месяц – 26 октября – забил первый мяч в Кубке Украины в поединке бело-синих с «Зарей». За сборную же Цыганков впервые отличился 25 марта 2019 года во встрече украинцев с Люксембургом в квалификации чемпионата Европы.
Чтобы стать «сотником» Цыганкову понадобилось 277 матчей (234 за клуб и 43 за сборную), а во временном исчислении – 6 лет 58 дней. Юбилейную цифру Виктора составили 2 хет-трика, 9 дублей и 76 одиночных «выстрелов». 74 мяча он забил с игры, 26 – с пенальти. 89 раз отличился в основном составе, 11 – выйдя на замену. 35 голов Цыганкова оказались победными для его команд, а еще 9 – ничейными.
51 мяч Виктор забил в гостях, 48 – дома 1 – на нейтральном поле. 54 – во втором тайме, 43 – в первом, 3 – в дополнительное время, при этом самым продуктивным для него был отрезок с 76-й по 90-ю минуты (22 гола). Самые результативные месяцы Цыганкова – сентябрь (15 мячей) и октябрь (13).
Чаще всего Виктор поражал ворота «Зари», «Мариуполя» – по 9 раз, «Александрии» и «Колоса» – по 7. Из вратарей более других «насолил» Заури Махарадзе, Юрию Панькиву и Евгению Пасту – по 6 голов. Всего же заставил вынимать мяч из сетки 58 голкиперов из 19 украинских клубов и 18 зарубежных команд. 53 раза Цыганков отличился в Киеве, 9 – во Львове. А в целом его бомбардирский талант смогли оценить болельщики 28 городов Украины и зарубежья.
Команды Виктора Цыганкова в 87 матчах, в которых он забивал, одержали 66 побед при 13 ничьих и всего 8 поражениях.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
100 голов Виктора Цыганкова
|
|
Дата
|
Ранг
|
Команда
|
Соперник
|
Минуты
|
Счет
|
Вратарь
|
|
|
|
Цыганкова
|
|
голов
|
матча
|
|
1.
|
24.09.2016
|
ЧУ
|
Динамо
|
Олимпик (г)
|
9’ (1:0)
|
4:0
|
Махарадзе
|
2.
|
28.09.2016
|
ЛЧ
|
Динамо
|
Бешикташ (г)
|
65’ (1:1)
|
1:1
|
Фабри
|
3.
|
02.10.2016
|
ЧУ
|
Динамо
|
Звезда (д)
|
57’ (2:0)
|
2:0
|
Паст
|
4.
|
26.10.2016
|
КУ
|
Динамо
|
Заря (д)
|
65’ (2:1)
|
5:2
|
А. Шевченко
|
5.
|
07.05.2017
|
ЧУ
|
Динамо
|
Александрия (д)
|
80’ (6:0)
|
6:0
|
Леванидов
|
6.
|
29.07.2017
|
ЧУ
|
Динамо
|
Карпаты (д)
|
55’ (2:0)
|
5:0
|
Мысак
|
7.
|
29.07.2017
|
ЧУ
|
Динамо
|
Карпаты (д)
|
62’ (4:0)
|
5:0
|
Мысак
|
8.
|
29.07.2017
|
ЧУ
|
Динамо
|
Карпаты (д)
|
83’ (5:0)
|
5:0
|
Мысак
|
9.
|
10.09.2017
|
ЧУ
|
Динамо
|
Александрия (д)
|
67’ (3:0)
|
3:0
|
Панькив
|
10.
|
17.09.2017
|
ЧУ
|
Динамо
|
Олимпик (г)
|
20’ (1:0)
|
2:1
|
Махарадзе
|
11.
|
23.11.2017
|
ЛЕ
|
Динамо
|
Скендербеу (г)
|
16’ (1:0)
|
2:3
|
Шехи
|
12.
|
03.12.2017
|
ЧУ
|
Динамо
|
Мариуполь (д)
|
45+3’ (2:1)
|
2:1
|
Худжамов
|
13.
|
15.02.2018
|
ЛЕ
|
Динамо
|
АЕК А (г)
|
19’ (1:0)
|
1:1
|
Баркас
|
14.
|
18.02.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Олимпик (д)
|
24’ (1:0)
|
1:0
|
Махарадзе
|
15.
|
25.02.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Верес (г)
|
42’ (1:2)
|
1:3
|
Бандура
|
16.
|
04.03.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Заря (д)
|
77’ (2:2)
|
3:2
|
Лунин
|
17.
|
08.03.2018
|
ЛЕ
|
Динамо
|
Лацио (г)
|
52’ (1:0)
|
2:2
|
Стракоша
|
18.
|
18.03.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Ворскла (д)
|
63’ (п) (3:0)
|
4:0
|
Шуст
|
19.
|
01.04.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Мариуполь (г)
|
72’ (3:1)
|
3:2
|
Худжамов
|
20.
|
07.04.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Заря (д)
|
88’ (4:0)
|
4:0
|
Лунин
|
21.
|
18.04.2018
|
КУ
|
Динамо
|
Днепр-1 (г)
|
28’ (п) (1:0)
|
4:1
|
Юрчук
|
22.
|
04.05.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Мариуполь (д)
|
55’ (п) (1:1)
|
1:1
|
Гальчук
|
23.
|
18.08.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Александрия (д)
|
68’ (1:0)
|
1:0
|
Панькив
|
24.
|
20.09.2018
|
ЛЕ
|
Динамо
|
Астана (д)
|
11’ (1:0)
|
2:2
|
Эрич
|
25.
|
23.09.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Десна (д)
|
87’ (4:0)
|
4:0
|
Паст
|
26.
|
26.09.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Мариуполь (г)
|
25’ (п) (2:0)
|
2:0
|
Гальчук
|
27.
|
04.10.2018
|
ЛЕ
|
Динамо
|
Яблонец (г)
|
8’ (1:0)
|
2:2
|
Грубы
|
28.
|
20.10.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Ворскла (г)
|
40’ (1:0)
|
1:0
|
Шуст
|
29.
|
11.11.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Мариуполь (д)
|
85’ (п) (4:0)
|
4:0
|
Гальчук
|
30.
|
02.12.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Черноморец (д)
|
21’ (п) (1:0)
|
2:0
|
Кожухарь
|
31.
|
08.12.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Карпаты (г)
|
28’ (1:0)
|
4:0
|
Кучинский
|
32.
|
08.12.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Карпаты (г)
|
49’ (2:0)
|
4:0
|
Кучинский
|
33.
|
08.12.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Карпаты (г)
|
90+1’ (4:0)
|
4:0
|
Кучинский
|
34.
|
10.03.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Арсенал (д)
|
45’ (п) (4:0)
|
4:0
|
Пидкивка
|
35.
|
17.03.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Олимпик (г)
|
14’ (п) (1:0)
|
2:1
|
Халими
|
36.
|
25.03.2019
|
ЧЕ
|
Украина
|
Люксембург (г)
|
40’ (1:1)
|
2:1
|
Морис
|
37.
|
03.04.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Заря (г)
|
64’ (2:2)
|
3:2
|
Махарадзе
|
38.
|
03.04.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Заря (г)
|
82’ (п) (3:2)
|
3:2
|
Махарадзе
|
39.
|
13.04.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Мариуполь (г)
|
73’ (1:0)
|
1:0
|
Худжамов
|
40.
|
18.05.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Мариуполь (д)
|
87’ (2:0)
|
2:1
|
Худжамов
|
41.
|
22.05.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Шахтер (г)
|
36’ (п) (1:0)
|
1:1
|
Пятов
|
42.
|
30.05.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Александрия (г)
|
21’ (1:0)
|
2:0
|
Панькив
|
43.
|
30.05.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Александрия (г)
|
69’ (2:0)
|
2:0
|
Панькив
|
44.
|
07.06.2019
|
ЧЕ
|
Украина
|
Сербия (д)
|
26’ (1:0)
|
5:0
|
Дмитрович
|
45.
|
07.06.2019
|
ЧЕ
|
Украина
|
Сербия (д)
|
28’ (2:0)
|
5:0
|
Дмитрович
|
46.
|
24.08.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Олимпик (д)
|
62’ (1:1)
|
1:1
|
Халими
|
47.
|
22.09.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Ворскла (г)
|
9’ (1:0)
|
5:0
|
Каневцев
|
48.
|
29.09.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Днепр-1 (д)
|
80’ (п) (2:0)
|
2:0
|
Юрчук
|
49.
|
06.10.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Колос (г)
|
56’ (п) (1:0)
|
4:0
|
Волынец
|
50.
|
03.11.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Львов (д)
|
30’ (п) (2:0)
|
4:0
|
Сарнавский
|
51.
|
24.11.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Мариуполь (д)
|
78’ (2:0)
|
3:0
|
Гальчук
|
52.
|
28.11.2019
|
ЛЕ
|
Динамо
|
Мальме (г)
|
39’ (2:1)
|
3:4
|
Далин
|
53.
|
12.12.2019
|
ЛЕ
|
Динамо
|
Лугано (д)
|
90+4’ (1:1)
|
1:1
|
Да Коста
|
54.
|
15.12.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Десна (г)
|
25’ (1:0)
|
1:0
|
Паст
|
55.
|
03.03.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Колос (д)
|
54’ (2:0)
|
2:0
|
Волынец
|
56.
|
11.03.2020
|
КУ
|
Динамо
|
Александрия (д)
|
106’ (1:0)
|
1:0
|
Панькив
|
57.
|
13.06.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Заря (г)
|
90+5’ (3:1)
|
3:1
|
Махарадзе
|
58
|
22.06.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Колос (д)
|
64’ (п) (1:0)
|
2:1
|
Волынец
|
59.
|
28.06.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Десна (г)
|
3’ (1:0)
|
2:3
|
Паст
|
60.
|
28.06.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Десна (г)
|
86’ (2:2)
|
2:3
|
Паст
|
61.
|
16.07.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Заря (д)
|
14’ (1:1)
|
3:1
|
Мацапура
|
62.
|
16.07.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Заря (д)
|
34’ (3:1)
|
3:1
|
Мацапура
|
63.
|
21.08.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Олимпик (г)
|
87’ (4:1)
|
4:1
|
Кичак
|
64.
|
19.09.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Львов (д)
|
48’ (п) (1:0)
|
3:1
|
Литовченко
|
65.
|
26.09.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Минай (г)
|
41’ (2:0)
|
4:0
|
Попович
|
66.
|
07.10.2020
|
ТМ
|
Украина
|
Франция (г)
|
53’ (1:4)
|
1:7
|
Меньян
|
67.
|
13.10.2020
|
ЛН
|
Украина
|
Испания (д)
|
76’ (1:0)
|
1:0
|
де Хеа
|
68.
|
28.10.2020
|
ЛЧ
|
Динамо
|
Ференцварош (г)
|
28’ (п) (1:0)
|
2:2
|
Дибус
|
69.
|
31.10.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Днепр-1 (д)
|
44’ (2:1)
|
2:1
|
Сарнавский
|
70.
|
04.11.2020
|
ЛЧ
|
Динамо
|
Барселона (г)
|
75’ (1:2)
|
1:2
|
тер Штеген
|
71.
|
28.11.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Ворскла (д)
|
13’ (1:0)
|
2:0
|
Ткаченко
|
72.
|
05.12.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Мариуполь (д)
|
77’ (2:0)
|
2:1
|
Кудрик
|
73.
|
12.12.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Колос (д)
|
70’ (п) (1:1)
|
2:2
|
Волынец
|
74.
|
12.12.2020
|
ЧУ
|
Динамо
|
Колос (д)
|
84’ (2:1)
|
2:2
|
Волынец
|
75.
|
21.02.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Десна (г)
|
90+2’ (п) (1:1)
|
1:1
|
Паст
|
76.
|
29.02.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Львов (г)
|
36’ (п) (2:0)
|
4:1
|
Костик
|
77.
|
25.04.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Ингулец (д)
|
48’ (3:0)
|
5:0
|
Крынский
|
78.
|
25.04.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Ингулец (д)
|
70’ (4:0)
|
5:0
|
Крынский
|
79.
|
13.05.2021
|
КУ
|
Динамо
|
Заря (н)
|
98’ (1:0)
|
1:0
|
Василь
|
80.
|
23.05.2021
|
ТМ
|
Украина
|
Бахрейн (д)
|
90+1’ (1:1)
|
1:1
|
Лутфалла
|
81.
|
01.08.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Верес (д)
|
86’ (п) (4:0)
|
4:0
|
Когут
|
82.
|
22.08.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Десна (д)
|
38’ (п) (2:0)
|
4:0
|
Литовка
|
83.
|
28.08.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Колос (д)
|
45’ (6:0)
|
7:0
|
Маханьков
|
84.
|
28.08.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Колос (д)
|
67’ (7:0)
|
7:0
|
Маханьков
|
85.
|
11.09.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Металлист 1925 (г)
|
47’ (1:0)
|
2:0
|
Сидоренко
|
86.
|
18.09.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Александрия (д)
|
90+7’ (п) (1:0)
|
1:0
|
Билык
|
87.
|
25.09.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Рух (г)
|
28’ (п) (1:0)
|
2:0
|
Панькив
|
88.
|
16.10.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Львов (г)
|
45+1’ (2:1)
|
4:1
|
Костик
|
89.
|
24.10.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Днепр-1 (д)
|
50’ (1:0)
|
2:0
|
Кожокару
|
90.
|
27.11.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Минай (г)
|
12’ (п) (1:0)
|
2:0
|
Кучер
|
91.
|
04.12.2021
|
ЧУ
|
Динамо
|
Верес (г)
|
65’ (3:0)
|
3:0
|
Когут
|
92.
|
08.06.2022
|
ЛН
|
Украина
|
Ирландия (г)
|
48’ (1:0)
|
1:0
|
Келлехер
|
93.
|
09.08.2022
|
ЛЧ
|
Динамо
|
Штурм (г)
|
112’ (2:1)
|
2:1
|
Шютценауэр
|
94.
|
08.09.2022
|
ЛЕ
|
Динамо
|
Фенербахче (г)
|
63’ (1:1)
|
1:2
|
Алтай
|
95.
|
02.10.2022
|
ЧУ
|
Динамо
|
Минай (г)
|
51’ (1:0)
|
1:0
|
Пеньков
|
96.
|
06.10.2022
|
ЛЕ
|
Динамо
|
Ренн (г)
|
33’ (1:1)
|
1:2
|
Манданда
|
97.
|
06.11.2022
|
ЧУ
|
Динамо
|
Черноморец (г)
|
25’ (п) (1:0)
|
3:0
|
Непогодов
|
98.
|
17.11.2022
|
ЧУ
|
Динамо
|
Ингулец (г)
|
32’ (п) (1:0)
|
2:1
|
Паламарчук
|
99.
|
17.11.2022
|
ЧУ
|
Динамо
|
Ингулец (г)
|
45+1’ (2:0)
|
2:1
|
Паламарчук
|
100.
|
21.11.2022
|
ЧУ
|
Динамо
|
Верес (г)
|
27’ (1:0)
|
1:0
|
Когут
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
Когда забивал
Дни месяца
|
8 голов
|
28
|
6 голов
|
8
|
5 голов
|
3, 4, 7, 18, 25, 29
|
4 гола
|
13, 17, 22, 24
|
3 гола
|
2, 6, 11, 12, 16, 21, 23, 26,
|
2 гола
|
1, 10, 15, 20, 30
|
1 гол
|
5, 9, 15, 18, 19, 27, 31
Месяцы
|
15 голов
|
сентябрь
|
13 голов
|
октябрь
|
12 голов
|
ноябрь
|
11 голов
|
декабрь
|
8 голов
|
март, апрель, май, август
|
7 голов
|
июнь
|
5 голов
|
февраль, июль
Годы
|
21 гол
|
2018, 2019
|
20 голов
|
2020
|
17 голов
|
2021
|
8 голов
|
2017
|
7 голов
|
2022
|
4 гола
|
2016
Время года
|
40 голов
|
осень
|
24 гола
|
весна
|
20 голов
|
лето
|
16 голов
|
зима
Сезоны
|
23 гола
|
2018/19
|
18 голов
|
2020/21
|
17 голов
|
2017/18, 2019/20
|
12 голов
|
2021/22
|
8 голов
|
2022/23
|
5 голов
|
2016/17
Минуты
|
4 гола
|
28
|
3 гола
|
25, 48, 65, 87
|
2 гола
|
9, 14, 21, 36, 40, 45, 45+1, 55, 62, 63, 64, 67, 70, 77,
|
|
80, 86, 90+1,
|
1 гол
|
3, 8, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34,
|
|
38, 39, 41, 42, 44, 45+3,47, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
|
|
56, 57, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 88,
|
|
90+2, 90+4, 90+5, 90+7, 98, 106, 112
15-минутки
|
22 гола
|
76-90
|
18 голов
|
61-75
|
17 голов
|
16-30, 31-45
|
14 голов
|
46-60
|
9 голов
|
1-15
|
2 гола
|
106-120
|
1 гол
|
91-105
Таймы
|
54 гола
|
второй
|
43 гола
|
первый
|
3 гола
|
дополнительное время
Где забивал
Турниры
|
76 голов
|
чемпионат Украины
|
9 голов
|
Лига Европы
|
4 гола
|
Кубок Украины, Лига чемпионов
|
3 гола
|
чемпионат Европы
|
2 гола
|
Лига наций, товарищеский матч сборной
Команды
|
93 гола
|
Динамо
|
7 голов
|
сборная Украины
Поля
|
51 гол
|
в гостях
|
48 голов
|
дома
|
1 гол
|
на нейтральном поле
Города
|
53 гола
|
Киев
|
9 голов
|
Львов
|
4 гола
|
Чернигов
|
3 гола
|
Запорожье, Мариуполь, Харьков
|
2 гола
|
Александрия, Полтава, Стамбул
|
1 гол
|
Афины, Барселона, Будапешт, Грац, Днепр,
|
|
Дублин, Луцк, Люксембург, Мальме, Минай,
|
|
Одесса, Ренн, Рим, Сен-Дени, Сумы, Тернополь,
|
|
Ужгород, Эльбасан, Яблонец
Кому забивал
Команды
|
9 голов
|
Заря, Мариуполь
|
7 голов
|
Александрия, Колос
|
6 голов
|
Десна, Карпаты, Олимпик
|
4 гола
|
Верес, Ворскла, Днепр-1, Ингулец, Львов
|
3 гола
|
Минай
|
2 гола
|
Сербия, Черноморец
|
1 гол
|
АЕК А, Арсенал, Астана, Барселона, Бахрейн,
|
|
Бешикташ, Звезда, Ирландия, Испания, Лацио,
|
|
Лугано, Люксембург, Мальме, Металлист 1925,
|
|
Скендербеу, Ренн, Рух, Ференцварош, Франция,
|
|
Шахтер, Штурм, Яблонец
Вратари
|
6 голов
|
Махарадзе, Панькив, Паст
|
5 голов
|
Волынец
|
4 гола
|
Гальчук, Худжамов
|
3 гола
|
Когут, Кучинский, Мысак,
|
2 гола
|
Дмитрович, Костик, Крынский, Лунин,
|
|
Маханьков, Мацапура, Паламарчук, Сарнавский,
|
|
Халими, Шуст, Юрчук
|
1 гол
|
Алтай, Бандура, Баркас, Билык, Василь, Грубы,
|
|
Да Коста, Далин, де Хев, Дибус, Каневцев,
|
|
Келлехер, Кичак, Кожокару, Кожухарь, Кудрик,
|
|
Кучер, Леванидов, Литовка, Литовченко,
|
|
Лутфалла, Манданда, Меньян, Морис,
|
|
Непогодов, Пеньков, Пидкивка, Попович, Пятов,
|
|
Сидоренко, Стракоша, тер Штанген, Ткаченко,
|
|
Фабри, А. Шевченко, Шехи, Шютценауэр, Эрич
Как забивал
Количество
|
Хет-трики
|
2 раза
|
Дубли
|
9 раз
|
По одному
|
76 раз
Игровые ситуации
|
74 гола
|
с игры
|
26 голов
|
с пенальти
В каком качестве
|
89 голов
|
игрок стартового состава
|
11 голов
|
выйдя на замену
Результаты
Все матчи
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
87
|
66
|
13
|
8
|
218-72
Счета матчей
|
12 раз
|
1:0, 4:0
|
11 раз
|
2:0
|
10 раз
|
2:1
|
8 раз
|
1:1
|
5 раз
|
2:2
|
4 раза
|
3:0, 4:1, 5:0
|
3 раза
|
3:1, 3:2, 1:2, 2:3
|
1 раз
|
5:2, 6:0, 7:0, 1:3, 1:7, 3:4
Значение голов
|
35 голов
|
победные
|
9 голов
|
ничейные
Игроки, забившие 100 мячей в составе украинских команд за годы независимости (1992-2022)
|
|
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
123
|
20
|
-
|
31
|
15
|
189
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
99
|
19
|
-
|
19
|
45
|
182
|
3.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
83
|
20
|
-
|
25
|
48
|
176
|
4.
|
Максим ШАЦКИХ
|
124
|
24
|
-
|
23
|
-
|
171
|
5.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
117
|
12
|
-
|
14
|
11
|
154
|
6.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
105
|
25
|
-
|
13
|
8
|
151
|
7.
|
ЖУНИОР МОРАЭС
|
103
|
6
|
1
|
23
|
1
|
134
|
8.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
77
|
16
|
3
|
32
|
-
|
128
|
9.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
98
|
13
|
4
|
9
|
1
|
125
|
10.
|
Марко ДЕВИЧ
|
90
|
4
|
-
|
10
|
7
|
111
|
11.
|
Олег ГУСЕВ
|
59
|
15
|
2
|
22
|
13
|
111
|
12.
|
Сергей МИЗИН
|
90
|
14
|
-
|
2
|
-
|
106
|
13.
|
Александр ПАЛЯНИЦА
|
79
|
22
|
-
|
4
|
-
|
105
|
14.
|
Александр ГАЙДАШ
|
96
|
9
|
-
|
-
|
-
|
105
|
15.
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
85
|
8
|
-
|
2
|
8
|
103
|
16.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
73
|
7
|
-
|
8
|
12
|
100
|
17.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
76
|
4
|
-
|
13
|
7-
|
100
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
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