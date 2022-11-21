Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор Цыганков забил 100-й мяч в карьере
Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 16:42 | Обновлено 21 ноября 2022, 17:10
812
3

Виктор Цыганков забил 100-й мяч в карьере

25-летний хавбек «Динамо» стал 17-м украинским «сотником» за годы независимости

21 ноября 2022, 16:42 | Обновлено 21 ноября 2022, 17:10
812
3
Виктор Цыганков забил 100-й мяч в карьере
ФК Динамо. Виктор Цыганков

В матче с «Вересом» (1:0) Виктор Цыганков забил 100-й мяч в карьере. Он стал 17-м игроком, достигшим этого рубежа в составе украинских команд за годы независимости. 93 раза Цыганков отличился за «Динамо» и 7 – за национальную сборную. 76 раз Виктор поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 13 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины.

В чемпионатах Украины Цыганков дебютировал 14 августа 2016 года в гостевом поединке «Динамо» с каменской «Сталью» (2:1). А первым взятием ворот в УПЛ Виктор отметился в третьей для себя игре в элитном дивизионе 24 сентября во встрече киевлян с «Олимпиком». Через четыре дня он открыл голевой счет в еврокубках в матче динамовцев с «Бешикташем» в групповом турнире Лиги чемпионов. А еще через месяц – 26 октября – забил первый мяч в Кубке Украины в поединке бело-синих с «Зарей». За сборную же Цыганков впервые отличился 25 марта 2019 года во встрече украинцев с Люксембургом в квалификации чемпионата Европы.

Чтобы стать «сотником» Цыганкову понадобилось 277 матчей (234 за клуб и 43 за сборную), а во временном исчислении – 6 лет 58 дней. Юбилейную цифру Виктора составили 2 хет-трика, 9 дублей и 76 одиночных «выстрелов». 74 мяча он забил с игры, 26 – с пенальти. 89 раз отличился в основном составе, 11 – выйдя на замену. 35 голов Цыганкова оказались победными для его команд, а еще 9 – ничейными.

51 мяч Виктор забил в гостях, 48 – дома 1 – на нейтральном поле. 54 – во втором тайме, 43 – в первом, 3 – в дополнительное время, при этом самым продуктивным для него был отрезок с 76-й по 90-ю минуты (22 гола). Самые результативные месяцы Цыганкова – сентябрь (15 мячей) и октябрь (13).

Чаще всего Виктор поражал ворота «Зари», «Мариуполя» – по 9 раз, «Александрии» и «Колоса» – по 7. Из вратарей более других «насолил» Заури Махарадзе, Юрию Панькиву и Евгению Пасту – по 6 голов. Всего же заставил вынимать мяч из сетки 58 голкиперов из 19 украинских клубов и 18 зарубежных команд. 53 раза Цыганков отличился в Киеве, 9 – во Львове. А в целом его бомбардирский талант смогли оценить болельщики 28 городов Украины и зарубежья.

Команды Виктора Цыганкова в 87 матчах, в которых он забивал, одержали 66 побед при 13 ничьих и всего 8 поражениях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

100 голов Виктора Цыганкова

Дата

Ранг

Команда

Соперник

Минуты

Счет

Вратарь

Цыганкова

голов

матча

1.

24.09.2016

ЧУ

Динамо

Олимпик (г)

9’ (1:0)

4:0

Махарадзе

2.

28.09.2016

ЛЧ

Динамо

Бешикташ (г)

65’ (1:1)

1:1

Фабри

3.

02.10.2016

ЧУ

Динамо

Звезда (д)

57’ (2:0)

2:0

Паст

4.

26.10.2016

КУ

Динамо

Заря (д)

65’ (2:1)

5:2

А. Шевченко

5.

07.05.2017

ЧУ

Динамо

Александрия (д)

80’ (6:0)

6:0

Леванидов

6.

29.07.2017

ЧУ

Динамо

Карпаты (д)

55’ (2:0)

5:0

Мысак

7.

29.07.2017

ЧУ

Динамо

Карпаты (д)

62’ (4:0)

5:0

Мысак

8.

29.07.2017

ЧУ

Динамо

Карпаты (д)

83’ (5:0)

5:0

Мысак

9.

10.09.2017

ЧУ

Динамо

Александрия (д)

67’ (3:0)

3:0

Панькив

10.

17.09.2017

ЧУ

Динамо

Олимпик (г)

20’ (1:0)

2:1

Махарадзе

11.

23.11.2017

ЛЕ

Динамо

Скендербеу (г)

16’ (1:0)

2:3

Шехи

12.

03.12.2017

ЧУ

Динамо

Мариуполь (д)

45+3’ (2:1)

2:1

Худжамов

13.

15.02.2018

ЛЕ

Динамо

АЕК А (г)

19’ (1:0)

1:1

Баркас

14.

18.02.2018

ЧУ

Динамо

Олимпик (д)

24’ (1:0)

1:0

Махарадзе

15.

25.02.2018

ЧУ

Динамо

Верес (г)

42’ (1:2)

1:3

Бандура

16.

04.03.2018

ЧУ

Динамо

Заря (д)

77’ (2:2)

3:2

Лунин

17.

08.03.2018

ЛЕ

Динамо

Лацио (г)

52’ (1:0)

2:2

Стракоша

18.

18.03.2018

ЧУ

Динамо

Ворскла (д)

63’ (п) (3:0)

4:0

Шуст

19.

01.04.2018

ЧУ

Динамо

Мариуполь (г)

72’ (3:1)

3:2

Худжамов

20.

07.04.2018

ЧУ

Динамо

Заря (д)

88’ (4:0)

4:0

Лунин

21.

18.04.2018

КУ

Динамо

Днепр-1 (г)

28’ (п) (1:0)

4:1

Юрчук

22.

04.05.2018

ЧУ

Динамо

Мариуполь (д)

55’ (п) (1:1)

1:1

Гальчук

23.

18.08.2018

ЧУ

Динамо

Александрия (д)

68’ (1:0)

1:0

Панькив

24.

20.09.2018

ЛЕ

Динамо

Астана (д)

11’ (1:0)

2:2

Эрич

25.

23.09.2018

ЧУ

Динамо

Десна (д)

87’ (4:0)

4:0

Паст

26.

26.09.2018

ЧУ

Динамо

Мариуполь (г)

25’ (п) (2:0)

2:0

Гальчук

27.

04.10.2018

ЛЕ

Динамо

Яблонец (г)

8’ (1:0)

2:2

Грубы

28.

20.10.2018

ЧУ

Динамо

Ворскла (г)

40’ (1:0)

1:0

Шуст

29.

11.11.2018

ЧУ

Динамо

Мариуполь (д)

85’ (п) (4:0)

4:0

Гальчук

30.

02.12.2018

ЧУ

Динамо

Черноморец (д)

21’ (п) (1:0)

2:0

Кожухарь

31.

08.12.2018

ЧУ

Динамо

Карпаты (г)

28’ (1:0)

4:0

Кучинский

32.

08.12.2018

ЧУ

Динамо

Карпаты (г)

49’ (2:0)

4:0

Кучинский

33.

08.12.2018

ЧУ

Динамо

Карпаты (г)

90+1’ (4:0)

4:0

Кучинский

34.

10.03.2019

ЧУ

Динамо

Арсенал (д)

45’ (п) (4:0)

4:0

Пидкивка

35.

17.03.2019

ЧУ

Динамо

Олимпик (г)

14’ (п) (1:0)

2:1

Халими

36.

25.03.2019

ЧЕ

Украина

Люксембург (г)

40’ (1:1)

2:1

Морис

37.

03.04.2019

ЧУ

Динамо

Заря (г)

64’ (2:2)

3:2

Махарадзе

38.

03.04.2019

ЧУ

Динамо

Заря (г)

82’ (п) (3:2)

3:2

Махарадзе

39.

13.04.2019

ЧУ

Динамо

Мариуполь (г)

73’ (1:0)

1:0

Худжамов

40.

18.05.2019

ЧУ

Динамо

Мариуполь (д)

87’ (2:0)

2:1

Худжамов

41.

22.05.2019

ЧУ

Динамо

Шахтер (г)

36’ (п) (1:0)

1:1

Пятов

42.

30.05.2019

ЧУ

Динамо

Александрия (г)

21’ (1:0)

2:0

Панькив

43.

30.05.2019

ЧУ

Динамо

Александрия (г)

69’ (2:0)

2:0

Панькив

44.

07.06.2019

ЧЕ

Украина

Сербия (д)

26’ (1:0)

5:0

Дмитрович

45.

07.06.2019

ЧЕ

Украина

Сербия (д)

28’ (2:0)

5:0

Дмитрович

46.

24.08.2019

ЧУ

Динамо

Олимпик (д)

62’ (1:1)

1:1

Халими

47.

22.09.2019

ЧУ

Динамо

Ворскла (г)

9’ (1:0)

5:0

Каневцев

48.

29.09.2019

ЧУ

Динамо

Днепр-1 (д)

80’ (п) (2:0)

2:0

Юрчук

49.

06.10.2019

ЧУ

Динамо

Колос (г)

56’ (п) (1:0)

4:0

Волынец

50.

03.11.2019

ЧУ

Динамо

Львов (д)

30’ (п) (2:0)

4:0

Сарнавский

51.

24.11.2019

ЧУ

Динамо

Мариуполь (д)

78’ (2:0)

3:0

Гальчук

52.

28.11.2019

ЛЕ

Динамо

Мальме (г)

39’ (2:1)

3:4

Далин

53.

12.12.2019

ЛЕ

Динамо

Лугано (д)

90+4’ (1:1)

1:1

Да Коста

54.

15.12.2019

ЧУ

Динамо

Десна (г)

25’ (1:0)

1:0

Паст

55.

03.03.2020

ЧУ

Динамо

Колос (д)

54’ (2:0)

2:0

Волынец

56.

11.03.2020

КУ

Динамо

Александрия (д)

106’ (1:0)

1:0

Панькив

57.

13.06.2020

ЧУ

Динамо

Заря (г)

90+5’ (3:1)

3:1

Махарадзе

58

22.06.2020

ЧУ

Динамо

Колос (д)

64’ (п) (1:0)

2:1

Волынец

59.

28.06.2020

ЧУ

Динамо

Десна (г)

3’ (1:0)

2:3

Паст

60.

28.06.2020

ЧУ

Динамо

Десна (г)

86’ (2:2)

2:3

Паст

61.

16.07.2020

ЧУ

Динамо

Заря (д)

14’ (1:1)

3:1

Мацапура

62.

16.07.2020

ЧУ

Динамо

Заря (д)

34’ (3:1)

3:1

Мацапура

63.

21.08.2020

ЧУ

Динамо

Олимпик (г)

87’ (4:1)

4:1

Кичак

64.

19.09.2020

ЧУ

Динамо

Львов (д)

48’ (п) (1:0)

3:1

Литовченко

65.

26.09.2020

ЧУ

Динамо

Минай (г)

41’ (2:0)

4:0

Попович

66.

07.10.2020

ТМ

Украина

Франция (г)

53’ (1:4)

1:7

Меньян

67.

13.10.2020

ЛН

Украина

Испания (д)

76’ (1:0)

1:0

де Хеа

68.

28.10.2020

ЛЧ

Динамо

Ференцварош (г)

28’ (п) (1:0)

2:2

Дибус

69.

31.10.2020

ЧУ

Динамо

Днепр-1 (д)

44’ (2:1)

2:1

Сарнавский

70.

04.11.2020

ЛЧ

Динамо

Барселона (г)

75’ (1:2)

1:2

тер Штеген

71.

28.11.2020

ЧУ

Динамо

Ворскла (д)

13’ (1:0)

2:0

Ткаченко

72.

05.12.2020

ЧУ

Динамо

Мариуполь (д)

77’ (2:0)

2:1

Кудрик

73.

12.12.2020

ЧУ

Динамо

Колос (д)

70’ (п) (1:1)

2:2

Волынец

74.

12.12.2020

ЧУ

Динамо

Колос (д)

84’ (2:1)

2:2

Волынец

75.

21.02.2021

ЧУ

Динамо

Десна (г)

90+2’ (п) (1:1)

1:1

Паст

76.

29.02.2021

ЧУ

Динамо

Львов (г)

36’ (п) (2:0)

4:1

Костик

77.

25.04.2021

ЧУ

Динамо

Ингулец (д)

48’ (3:0)

5:0

Крынский

78.

25.04.2021

ЧУ

Динамо

Ингулец (д)

70’ (4:0)

5:0

Крынский

79.

13.05.2021

КУ

Динамо

Заря (н)

98’ (1:0)

1:0

Василь

80.

23.05.2021

ТМ

Украина

Бахрейн (д)

90+1’ (1:1)

1:1

Лутфалла

81.

01.08.2021

ЧУ

Динамо

Верес (д)

86’ (п) (4:0)

4:0

Когут

82.

22.08.2021

ЧУ

Динамо

Десна (д)

38’ (п) (2:0)

4:0

Литовка

83.

28.08.2021

ЧУ

Динамо

Колос (д)

45’ (6:0)

7:0

Маханьков

84.

28.08.2021

ЧУ

Динамо

Колос (д)

67’ (7:0)

7:0

Маханьков

85.

11.09.2021

ЧУ

Динамо

Металлист 1925 (г)

47’ (1:0)

2:0

Сидоренко

86.

18.09.2021

ЧУ

Динамо

Александрия (д)

90+7’ (п) (1:0)

1:0

Билык

87.

25.09.2021

ЧУ

Динамо

Рух (г)

28’ (п) (1:0)

2:0

Панькив

88.

16.10.2021

ЧУ

Динамо

Львов (г)

45+1’ (2:1)

4:1

Костик

89.

24.10.2021

ЧУ

Динамо

Днепр-1 (д)

50’ (1:0)

2:0

Кожокару

90.

27.11.2021

ЧУ

Динамо

Минай (г)

12’ (п) (1:0)

2:0

Кучер

91.

04.12.2021

ЧУ

Динамо

Верес (г)

65’ (3:0)

3:0

Когут

92.

08.06.2022

ЛН

Украина

Ирландия (г)

48’ (1:0)

1:0

Келлехер

93.

09.08.2022

ЛЧ

Динамо

Штурм (г)

112’ (2:1)

2:1

Шютценауэр

94.

08.09.2022

ЛЕ

Динамо

Фенербахче (г)

63’ (1:1)

1:2

Алтай

95.

02.10.2022

ЧУ

Динамо

Минай (г)

51’ (1:0)

1:0

Пеньков

96.

06.10.2022

ЛЕ

Динамо

Ренн (г)

33’ (1:1)

1:2

Манданда

97.

06.11.2022

ЧУ

Динамо

Черноморец (г)

25’ (п) (1:0)

3:0

Непогодов

98.

17.11.2022

ЧУ

Динамо

Ингулец (г)

32’ (п) (1:0)

2:1

Паламарчук

99.

17.11.2022

ЧУ

Динамо

Ингулец (г)

45+1’ (2:0)

2:1

Паламарчук

100.

21.11.2022

ЧУ

Динамо

Верес (г)

27’ (1:0)

1:0

Когут

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

Когда забивал

Дни месяца

8 голов

28

6 голов

8

5 голов

3, 4, 7, 18, 25, 29

4 гола

13, 17, 22, 24

3 гола

2, 6, 11, 12, 16, 21, 23, 26,

2 гола

1, 10, 15, 20, 30

1 гол

5, 9, 15, 18, 19, 27, 31

Месяцы

15 голов

сентябрь

13 голов

октябрь

12 голов

ноябрь

11 голов

декабрь

8 голов

март, апрель, май, август

7 голов

июнь

5 голов

февраль, июль

Годы

21 гол

2018, 2019

20 голов

2020

17 голов

2021

8 голов

2017

7 голов

2022

4 гола

2016

Время года

40 голов

осень

24 гола

весна

20 голов

лето

16 голов

зима

Сезоны

23 гола

2018/19

18 голов

2020/21

17 голов

2017/18, 2019/20

12 голов

2021/22

8 голов

2022/23

5 голов

2016/17

Минуты

4 гола

28

3 гола

25, 48, 65, 87

2 гола

9, 14, 21, 36, 40, 45, 45+1, 55, 62, 63, 64, 67, 70, 77,

80, 86, 90+1,

1 гол

3, 8, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34,

38, 39, 41, 42, 44, 45+3,47, 49, 50, 51, 52, 53, 54,

56, 57, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 88,

90+2, 90+4, 90+5, 90+7, 98, 106, 112

15-минутки

22 гола

76-90

18 голов

61-75

17 голов

16-30, 31-45

14 голов

46-60

9 голов

1-15

2 гола

106-120

1 гол

91-105

Таймы

54 гола

второй

43 гола

первый

3 гола

дополнительное время

Где забивал

Турниры

76 голов

чемпионат Украины

9 голов

Лига Европы

4 гола

Кубок Украины, Лига чемпионов

3 гола

чемпионат Европы

2 гола

Лига наций, товарищеский матч сборной

Команды

93 гола

Динамо

7 голов

сборная Украины

Поля

51 гол

в гостях

48 голов

дома

1 гол

на нейтральном поле

Города

53 гола

Киев

9 голов

Львов

4 гола

Чернигов

3 гола

Запорожье, Мариуполь, Харьков

2 гола

Александрия, Полтава, Стамбул

1 гол

Афины, Барселона, Будапешт, Грац, Днепр,

Дублин, Луцк, Люксембург, Мальме, Минай,

Одесса, Ренн, Рим, Сен-Дени, Сумы, Тернополь,

Ужгород, Эльбасан, Яблонец

Кому забивал

Команды

9 голов

Заря, Мариуполь

7 голов

Александрия, Колос

6 голов

Десна, Карпаты, Олимпик

4 гола

Верес, Ворскла, Днепр-1, Ингулец, Львов

3 гола

Минай

2 гола

Сербия, Черноморец

1 гол

АЕК А, Арсенал, Астана, Барселона, Бахрейн,

Бешикташ, Звезда, Ирландия, Испания, Лацио,

Лугано, Люксембург, Мальме, Металлист 1925,

Скендербеу, Ренн, Рух, Ференцварош, Франция,

Шахтер, Штурм, Яблонец

Вратари

6 голов

Махарадзе, Панькив, Паст

5 голов

Волынец

4 гола

Гальчук, Худжамов

3 гола

Когут, Кучинский, Мысак,

2 гола

Дмитрович, Костик, Крынский, Лунин,

Маханьков, Мацапура, Паламарчук, Сарнавский,

Халими, Шуст, Юрчук

1 гол

Алтай, Бандура, Баркас, Билык, Василь, Грубы,

Да Коста, Далин, де Хев, Дибус, Каневцев,

Келлехер, Кичак, Кожокару, Кожухарь, Кудрик,

Кучер, Леванидов, Литовка, Литовченко,

Лутфалла, Манданда, Меньян, Морис,

Непогодов, Пеньков, Пидкивка, Попович, Пятов,

Сидоренко, Стракоша, тер Штанген, Ткаченко,

Фабри, А. Шевченко, Шехи, Шютценауэр, Эрич

Как забивал

Количество

Хет-трики

2 раза

Дубли

9 раз

По одному

76 раз

Игровые ситуации

74 гола

с игры

26 голов

с пенальти

В каком качестве

89 голов

игрок стартового состава

11 голов

выйдя на замену

Результаты

Все матчи

И

В

Н

П

Мячи

87

66

13

8

218-72

Счета матчей

12 раз

1:0, 4:0

11 раз

2:0

10 раз

2:1

8 раз

1:1

5 раз

2:2

4 раза

3:0, 4:1, 5:0

3 раза

3:1, 3:2, 1:2, 2:3

1 раз

5:2, 6:0, 7:0, 1:3, 1:7, 3:4

Значение голов

35 голов

победные

9 голов

ничейные

Игроки, забившие 100 мячей в составе украинских команд за годы независимости (1992-2022)

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

1.

Сергей РЕБРОВ

123

20

-

31

15

189

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

99

19

-

19

45

182

3.

Андрей ШЕВЧЕНКО

83

20

-

25

48

176

4.

Максим ШАЦКИХ

124

24

-

23

-

171

5.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

117

12

-

14

11

154

6.

Андрей ВОРОБЕЙ

105

25

-

13

8

151

7.

ЖУНИОР МОРАЭС

103

6

1

23

1

134

8.

ЛУИС АДРИАНУ

77

16

3

32

-

128

9.

Александр ГЛАДКИЙ

98

13

4

9

1

125

10.

Марко ДЕВИЧ

90

4

-

10

7

111

11.

Олег ГУСЕВ

59

15

2

22

13

111

12.

Сергей МИЗИН

90

14

-

2

-

106

13.

Александр ПАЛЯНИЦА

79

22

-

4

-

105

14.

Александр ГАЙДАШ

96

9

-

-

-

105

15.

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

85

8

-

2

8

103

16.

Сергей НАЗАРЕНКО

73

7

-

8

12

100

17.

Виктор ЦЫГАНКОВ

76

4

-

13

7-

100

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

По теме:
Верес – Динамо – 0:1. Удар Цыганкова принес победу. Обзор матча УПЛ
Юрий ВИРТ: «Поздравляю Динамо. Гол мы привезли сами себе, играли авантюрно»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Теперь соперники хорошо изучили нас»
цифры и факты Виктор Цыганков Динамо Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана
Футбол | 21 ноября 2022, 10:39 5
Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана
Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана

Также с первых минут на поле появятся Джон Стоунс, Люк Шоу и Киран Триппьер

Англия - Иран. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 21 ноября 2022, 16:07 0
Англия - Иран. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия - Иран. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Забили Беллингем, Сака и Стерлинг

ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
Футбол | 20.11.2022, 19:25
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
Футбол | 21.11.2022, 07:21
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Футбол | 20.11.2022, 21:42
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mykhailo Stepanov
та ще й таким красивим вийшов ювілейний!
Ответить
0
Макс Максов
Красень! На цій прекрасній ноті, потрібно вже переходити кудись...
Ответить
0
Павел Гришин
75 из них с пенальти 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он непобедимый. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
Он непобедимый. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
20.11.2022, 21:47 1
Теннис
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
20.11.2022, 20:23 4
Футбол
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
20.11.2022, 18:55 2
Война
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
20.11.2022, 21:05 3
Другие виды
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
19.11.2022, 23:20 5
Теннис
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
19.11.2022, 21:22 7
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
21.11.2022, 01:20
Футбол
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
20.11.2022, 16:15 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности