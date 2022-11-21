В матче с «Вересом» (1:0) Виктор Цыганков забил 100-й мяч в карьере. Он стал 17-м игроком, достигшим этого рубежа в составе украинских команд за годы независимости. 93 раза Цыганков отличился за «Динамо» и 7 – за национальную сборную. 76 раз Виктор поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 13 – в еврокубках, 4 – в Кубке Украины.

В чемпионатах Украины Цыганков дебютировал 14 августа 2016 года в гостевом поединке «Динамо» с каменской «Сталью» (2:1). А первым взятием ворот в УПЛ Виктор отметился в третьей для себя игре в элитном дивизионе 24 сентября во встрече киевлян с «Олимпиком». Через четыре дня он открыл голевой счет в еврокубках в матче динамовцев с «Бешикташем» в групповом турнире Лиги чемпионов. А еще через месяц – 26 октября – забил первый мяч в Кубке Украины в поединке бело-синих с «Зарей». За сборную же Цыганков впервые отличился 25 марта 2019 года во встрече украинцев с Люксембургом в квалификации чемпионата Европы.

Чтобы стать «сотником» Цыганкову понадобилось 277 матчей (234 за клуб и 43 за сборную), а во временном исчислении – 6 лет 58 дней. Юбилейную цифру Виктора составили 2 хет-трика, 9 дублей и 76 одиночных «выстрелов». 74 мяча он забил с игры, 26 – с пенальти. 89 раз отличился в основном составе, 11 – выйдя на замену. 35 голов Цыганкова оказались победными для его команд, а еще 9 – ничейными.

51 мяч Виктор забил в гостях, 48 – дома 1 – на нейтральном поле. 54 – во втором тайме, 43 – в первом, 3 – в дополнительное время, при этом самым продуктивным для него был отрезок с 76-й по 90-ю минуты (22 гола). Самые результативные месяцы Цыганкова – сентябрь (15 мячей) и октябрь (13).

Чаще всего Виктор поражал ворота «Зари», «Мариуполя» – по 9 раз, «Александрии» и «Колоса» – по 7. Из вратарей более других «насолил» Заури Махарадзе, Юрию Панькиву и Евгению Пасту – по 6 голов. Всего же заставил вынимать мяч из сетки 58 голкиперов из 19 украинских клубов и 18 зарубежных команд. 53 раза Цыганков отличился в Киеве, 9 – во Львове. А в целом его бомбардирский талант смогли оценить болельщики 28 городов Украины и зарубежья.

Команды Виктора Цыганкова в 87 матчах, в которых он забивал, одержали 66 побед при 13 ничьих и всего 8 поражениях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

100 голов Виктора Цыганкова

Дата Ранг Команда Соперник Минуты Счет Вратарь Цыганкова голов матча 1. 24.09.2016 ЧУ Динамо Олимпик (г) 9’ (1:0) 4:0 Махарадзе 2. 28.09.2016 ЛЧ Динамо Бешикташ (г) 65’ (1:1) 1:1 Фабри 3. 02.10.2016 ЧУ Динамо Звезда (д) 57’ (2:0) 2:0 Паст 4. 26.10.2016 КУ Динамо Заря (д) 65’ (2:1) 5:2 А. Шевченко 5. 07.05.2017 ЧУ Динамо Александрия (д) 80’ (6:0) 6:0 Леванидов 6. 29.07.2017 ЧУ Динамо Карпаты (д) 55’ (2:0) 5:0 Мысак 7. 29.07.2017 ЧУ Динамо Карпаты (д) 62’ (4:0) 5:0 Мысак 8. 29.07.2017 ЧУ Динамо Карпаты (д) 83’ (5:0) 5:0 Мысак 9. 10.09.2017 ЧУ Динамо Александрия (д) 67’ (3:0) 3:0 Панькив 10. 17.09.2017 ЧУ Динамо Олимпик (г) 20’ (1:0) 2:1 Махарадзе 11. 23.11.2017 ЛЕ Динамо Скендербеу (г) 16’ (1:0) 2:3 Шехи 12. 03.12.2017 ЧУ Динамо Мариуполь (д) 45+3’ (2:1) 2:1 Худжамов 13. 15.02.2018 ЛЕ Динамо АЕК А (г) 19’ (1:0) 1:1 Баркас 14. 18.02.2018 ЧУ Динамо Олимпик (д) 24’ (1:0) 1:0 Махарадзе 15. 25.02.2018 ЧУ Динамо Верес (г) 42’ (1:2) 1:3 Бандура 16. 04.03.2018 ЧУ Динамо Заря (д) 77’ (2:2) 3:2 Лунин 17. 08.03.2018 ЛЕ Динамо Лацио (г) 52’ (1:0) 2:2 Стракоша 18. 18.03.2018 ЧУ Динамо Ворскла (д) 63’ (п) (3:0) 4:0 Шуст 19. 01.04.2018 ЧУ Динамо Мариуполь (г) 72’ (3:1) 3:2 Худжамов 20. 07.04.2018 ЧУ Динамо Заря (д) 88’ (4:0) 4:0 Лунин 21. 18.04.2018 КУ Динамо Днепр-1 (г) 28’ (п) (1:0) 4:1 Юрчук 22. 04.05.2018 ЧУ Динамо Мариуполь (д) 55’ (п) (1:1) 1:1 Гальчук 23. 18.08.2018 ЧУ Динамо Александрия (д) 68’ (1:0) 1:0 Панькив 24. 20.09.2018 ЛЕ Динамо Астана (д) 11’ (1:0) 2:2 Эрич 25. 23.09.2018 ЧУ Динамо Десна (д) 87’ (4:0) 4:0 Паст 26. 26.09.2018 ЧУ Динамо Мариуполь (г) 25’ (п) (2:0) 2:0 Гальчук 27. 04.10.2018 ЛЕ Динамо Яблонец (г) 8’ (1:0) 2:2 Грубы 28. 20.10.2018 ЧУ Динамо Ворскла (г) 40’ (1:0) 1:0 Шуст 29. 11.11.2018 ЧУ Динамо Мариуполь (д) 85’ (п) (4:0) 4:0 Гальчук 30. 02.12.2018 ЧУ Динамо Черноморец (д) 21’ (п) (1:0) 2:0 Кожухарь 31. 08.12.2018 ЧУ Динамо Карпаты (г) 28’ (1:0) 4:0 Кучинский 32. 08.12.2018 ЧУ Динамо Карпаты (г) 49’ (2:0) 4:0 Кучинский 33. 08.12.2018 ЧУ Динамо Карпаты (г) 90+1’ (4:0) 4:0 Кучинский 34. 10.03.2019 ЧУ Динамо Арсенал (д) 45’ (п) (4:0) 4:0 Пидкивка 35. 17.03.2019 ЧУ Динамо Олимпик (г) 14’ (п) (1:0) 2:1 Халими 36. 25.03.2019 ЧЕ Украина Люксембург (г) 40’ (1:1) 2:1 Морис 37. 03.04.2019 ЧУ Динамо Заря (г) 64’ (2:2) 3:2 Махарадзе 38. 03.04.2019 ЧУ Динамо Заря (г) 82’ (п) (3:2) 3:2 Махарадзе 39. 13.04.2019 ЧУ Динамо Мариуполь (г) 73’ (1:0) 1:0 Худжамов 40. 18.05.2019 ЧУ Динамо Мариуполь (д) 87’ (2:0) 2:1 Худжамов 41. 22.05.2019 ЧУ Динамо Шахтер (г) 36’ (п) (1:0) 1:1 Пятов 42. 30.05.2019 ЧУ Динамо Александрия (г) 21’ (1:0) 2:0 Панькив 43. 30.05.2019 ЧУ Динамо Александрия (г) 69’ (2:0) 2:0 Панькив 44. 07.06.2019 ЧЕ Украина Сербия (д) 26’ (1:0) 5:0 Дмитрович 45. 07.06.2019 ЧЕ Украина Сербия (д) 28’ (2:0) 5:0 Дмитрович 46. 24.08.2019 ЧУ Динамо Олимпик (д) 62’ (1:1) 1:1 Халими 47. 22.09.2019 ЧУ Динамо Ворскла (г) 9’ (1:0) 5:0 Каневцев 48. 29.09.2019 ЧУ Динамо Днепр-1 (д) 80’ (п) (2:0) 2:0 Юрчук 49. 06.10.2019 ЧУ Динамо Колос (г) 56’ (п) (1:0) 4:0 Волынец 50. 03.11.2019 ЧУ Динамо Львов (д) 30’ (п) (2:0) 4:0 Сарнавский 51. 24.11.2019 ЧУ Динамо Мариуполь (д) 78’ (2:0) 3:0 Гальчук 52. 28.11.2019 ЛЕ Динамо Мальме (г) 39’ (2:1) 3:4 Далин 53. 12.12.2019 ЛЕ Динамо Лугано (д) 90+4’ (1:1) 1:1 Да Коста 54. 15.12.2019 ЧУ Динамо Десна (г) 25’ (1:0) 1:0 Паст 55. 03.03.2020 ЧУ Динамо Колос (д) 54’ (2:0) 2:0 Волынец 56. 11.03.2020 КУ Динамо Александрия (д) 106’ (1:0) 1:0 Панькив 57. 13.06.2020 ЧУ Динамо Заря (г) 90+5’ (3:1) 3:1 Махарадзе 58 22.06.2020 ЧУ Динамо Колос (д) 64’ (п) (1:0) 2:1 Волынец 59. 28.06.2020 ЧУ Динамо Десна (г) 3’ (1:0) 2:3 Паст 60. 28.06.2020 ЧУ Динамо Десна (г) 86’ (2:2) 2:3 Паст 61. 16.07.2020 ЧУ Динамо Заря (д) 14’ (1:1) 3:1 Мацапура 62. 16.07.2020 ЧУ Динамо Заря (д) 34’ (3:1) 3:1 Мацапура 63. 21.08.2020 ЧУ Динамо Олимпик (г) 87’ (4:1) 4:1 Кичак 64. 19.09.2020 ЧУ Динамо Львов (д) 48’ (п) (1:0) 3:1 Литовченко 65. 26.09.2020 ЧУ Динамо Минай (г) 41’ (2:0) 4:0 Попович 66. 07.10.2020 ТМ Украина Франция (г) 53’ (1:4) 1:7 Меньян 67. 13.10.2020 ЛН Украина Испания (д) 76’ (1:0) 1:0 де Хеа 68. 28.10.2020 ЛЧ Динамо Ференцварош (г) 28’ (п) (1:0) 2:2 Дибус 69. 31.10.2020 ЧУ Динамо Днепр-1 (д) 44’ (2:1) 2:1 Сарнавский 70. 04.11.2020 ЛЧ Динамо Барселона (г) 75’ (1:2) 1:2 тер Штеген 71. 28.11.2020 ЧУ Динамо Ворскла (д) 13’ (1:0) 2:0 Ткаченко 72. 05.12.2020 ЧУ Динамо Мариуполь (д) 77’ (2:0) 2:1 Кудрик 73. 12.12.2020 ЧУ Динамо Колос (д) 70’ (п) (1:1) 2:2 Волынец 74. 12.12.2020 ЧУ Динамо Колос (д) 84’ (2:1) 2:2 Волынец 75. 21.02.2021 ЧУ Динамо Десна (г) 90+2’ (п) (1:1) 1:1 Паст 76. 29.02.2021 ЧУ Динамо Львов (г) 36’ (п) (2:0) 4:1 Костик 77. 25.04.2021 ЧУ Динамо Ингулец (д) 48’ (3:0) 5:0 Крынский 78. 25.04.2021 ЧУ Динамо Ингулец (д) 70’ (4:0) 5:0 Крынский 79. 13.05.2021 КУ Динамо Заря (н) 98’ (1:0) 1:0 Василь 80. 23.05.2021 ТМ Украина Бахрейн (д) 90+1’ (1:1) 1:1 Лутфалла 81. 01.08.2021 ЧУ Динамо Верес (д) 86’ (п) (4:0) 4:0 Когут 82. 22.08.2021 ЧУ Динамо Десна (д) 38’ (п) (2:0) 4:0 Литовка 83. 28.08.2021 ЧУ Динамо Колос (д) 45’ (6:0) 7:0 Маханьков 84. 28.08.2021 ЧУ Динамо Колос (д) 67’ (7:0) 7:0 Маханьков 85. 11.09.2021 ЧУ Динамо Металлист 1925 (г) 47’ (1:0) 2:0 Сидоренко 86. 18.09.2021 ЧУ Динамо Александрия (д) 90+7’ (п) (1:0) 1:0 Билык 87. 25.09.2021 ЧУ Динамо Рух (г) 28’ (п) (1:0) 2:0 Панькив 88. 16.10.2021 ЧУ Динамо Львов (г) 45+1’ (2:1) 4:1 Костик 89. 24.10.2021 ЧУ Динамо Днепр-1 (д) 50’ (1:0) 2:0 Кожокару 90. 27.11.2021 ЧУ Динамо Минай (г) 12’ (п) (1:0) 2:0 Кучер 91. 04.12.2021 ЧУ Динамо Верес (г) 65’ (3:0) 3:0 Когут 92. 08.06.2022 ЛН Украина Ирландия (г) 48’ (1:0) 1:0 Келлехер 93. 09.08.2022 ЛЧ Динамо Штурм (г) 112’ (2:1) 2:1 Шютценауэр 94. 08.09.2022 ЛЕ Динамо Фенербахче (г) 63’ (1:1) 1:2 Алтай 95. 02.10.2022 ЧУ Динамо Минай (г) 51’ (1:0) 1:0 Пеньков 96. 06.10.2022 ЛЕ Динамо Ренн (г) 33’ (1:1) 1:2 Манданда 97. 06.11.2022 ЧУ Динамо Черноморец (г) 25’ (п) (1:0) 3:0 Непогодов 98. 17.11.2022 ЧУ Динамо Ингулец (г) 32’ (п) (1:0) 2:1 Паламарчук 99. 17.11.2022 ЧУ Динамо Ингулец (г) 45+1’ (2:0) 2:1 Паламарчук 100. 21.11.2022 ЧУ Динамо Верес (г) 27’ (1:0) 1:0 Когут

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

Когда забивал

Дни месяца

8 голов 28 6 голов 8 5 голов 3, 4, 7, 18, 25, 29 4 гола 13, 17, 22, 24 3 гола 2, 6, 11, 12, 16, 21, 23, 26, 2 гола 1, 10, 15, 20, 30 1 гол 5, 9, 15, 18, 19, 27, 31

Месяцы

15 голов сентябрь 13 голов октябрь 12 голов ноябрь 11 голов декабрь 8 голов март, апрель, май, август 7 голов июнь 5 голов февраль, июль

Годы

21 гол 2018, 2019 20 голов 2020 17 голов 2021 8 голов 2017 7 голов 2022 4 гола 2016

Время года

40 голов осень 24 гола весна 20 голов лето 16 голов зима

Сезоны

23 гола 2018/19 18 голов 2020/21 17 голов 2017/18, 2019/20 12 голов 2021/22 8 голов 2022/23 5 голов 2016/17

Минуты

4 гола 28 3 гола 25, 48, 65, 87 2 гола 9, 14, 21, 36, 40, 45, 45+1, 55, 62, 63, 64, 67, 70, 77, 80, 86, 90+1, 1 гол 3, 8, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 44, 45+3,47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 88, 90+2, 90+4, 90+5, 90+7, 98, 106, 112

15-минутки

22 гола 76-90 18 голов 61-75 17 голов 16-30, 31-45 14 голов 46-60 9 голов 1-15 2 гола 106-120 1 гол 91-105

Таймы

54 гола второй 43 гола первый 3 гола дополнительное время

Где забивал

Турниры

76 голов чемпионат Украины 9 голов Лига Европы 4 гола Кубок Украины, Лига чемпионов 3 гола чемпионат Европы 2 гола Лига наций, товарищеский матч сборной

Команды

93 гола Динамо 7 голов сборная Украины

Поля

51 гол в гостях 48 голов дома 1 гол на нейтральном поле

Города

53 гола Киев 9 голов Львов 4 гола Чернигов 3 гола Запорожье, Мариуполь, Харьков 2 гола Александрия, Полтава, Стамбул 1 гол Афины, Барселона, Будапешт, Грац, Днепр, Дублин, Луцк, Люксембург, Мальме, Минай, Одесса, Ренн, Рим, Сен-Дени, Сумы, Тернополь, Ужгород, Эльбасан, Яблонец

Кому забивал

Команды

9 голов Заря, Мариуполь 7 голов Александрия, Колос 6 голов Десна, Карпаты, Олимпик 4 гола Верес, Ворскла, Днепр-1, Ингулец, Львов 3 гола Минай 2 гола Сербия, Черноморец 1 гол АЕК А, Арсенал, Астана, Барселона, Бахрейн, Бешикташ, Звезда, Ирландия, Испания, Лацио, Лугано, Люксембург, Мальме, Металлист 1925, Скендербеу, Ренн, Рух, Ференцварош, Франция, Шахтер, Штурм, Яблонец

Вратари

6 голов Махарадзе, Панькив, Паст 5 голов Волынец 4 гола Гальчук, Худжамов 3 гола Когут, Кучинский, Мысак, 2 гола Дмитрович, Костик, Крынский, Лунин, Маханьков, Мацапура, Паламарчук, Сарнавский, Халими, Шуст, Юрчук 1 гол Алтай, Бандура, Баркас, Билык, Василь, Грубы, Да Коста, Далин, де Хев, Дибус, Каневцев, Келлехер, Кичак, Кожокару, Кожухарь, Кудрик, Кучер, Леванидов, Литовка, Литовченко, Лутфалла, Манданда, Меньян, Морис, Непогодов, Пеньков, Пидкивка, Попович, Пятов, Сидоренко, Стракоша, тер Штанген, Ткаченко, Фабри, А. Шевченко, Шехи, Шютценауэр, Эрич

Как забивал

Количество

Хет-трики 2 раза Дубли 9 раз По одному 76 раз

Игровые ситуации

74 гола с игры 26 голов с пенальти

В каком качестве

89 голов игрок стартового состава 11 голов выйдя на замену

Результаты

Все матчи

И В Н П Мячи 87 66 13 8 218-72

Счета матчей

12 раз 1:0, 4:0 11 раз 2:0 10 раз 2:1 8 раз 1:1 5 раз 2:2 4 раза 3:0, 4:1, 5:0 3 раза 3:1, 3:2, 1:2, 2:3 1 раз 5:2, 6:0, 7:0, 1:3, 1:7, 3:4

Значение голов

35 голов победные 9 голов ничейные

Игроки, забившие 100 мячей в составе украинских команд за годы независимости (1992-2022)

ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 1. Сергей РЕБРОВ 123 20 - 31 15 189 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 99 19 - 19 45 182 3. Андрей ШЕВЧЕНКО 83 20 - 25 48 176 4. Максим ШАЦКИХ 124 24 - 23 - 171 5. Евгений СЕЛЕЗНЕВ 117 12 - 14 11 154 6. Андрей ВОРОБЕЙ 105 25 - 13 8 151 7. ЖУНИОР МОРАЭС 103 6 1 23 1 134 8. ЛУИС АДРИАНУ 77 16 3 32 - 128 9. Александр ГЛАДКИЙ 98 13 4 9 1 125 10. Марко ДЕВИЧ 90 4 - 10 7 111 11. Олег ГУСЕВ 59 15 2 22 13 111 12. Сергей МИЗИН 90 14 - 2 - 106 13. Александр ПАЛЯНИЦА 79 22 - 4 - 105 14. Александр ГАЙДАШ 96 9 - - - 105 15. Тимерлан ГУСЕЙНОВ 85 8 - 2 8 103 16. Сергей НАЗАРЕНКО 73 7 - 8 12 100 17. Виктор ЦЫГАНКОВ 76 4 - 13 7- 100