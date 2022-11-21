Поединок с Вересом стал юбилейным для Сергея Сидорчука

Поединок с «Вересом» (1:0) стал 350-м в клубной карьере Сергея Сидорчука. 305 встреч он отыграл за «Динамо» и 45 - за запорожский «Металлург», где 23 августа 2009 года состоялся дебют Сергея на высшем уровне в гостевом матче против донецкого «Металлурга» (0:3). 232 раза Сидорчук выходил на поле в чемпионатах Украины, в том числе 80 - в качестве капитана, 79 - в еврокубках, 32 - в Кубке Украины и 7 - в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ