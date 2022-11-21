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Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 16:33 | Обновлено 21 ноября 2022, 16:41
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0

Поединок с Вересом стал юбилейным для Сергея Сидорчука

Капитан «Динамо» провел 350-й матч в карьере на клубном уровне

21 ноября 2022, 16:33 | Обновлено 21 ноября 2022, 16:41
395
0
Поединок с Вересом стал юбилейным для Сергея Сидорчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Cергей Сидорчук

Поединок с «Вересом» (1:0) стал 350-м в клубной карьере Сергея Сидорчука. 305 встреч он отыграл за «Динамо» и 45 - за запорожский «Металлург», где 23 августа 2009 года состоялся дебют Сергея на высшем уровне в гостевом матче против донецкого «Металлурга» (0:3). 232 раза Сидорчук выходил на поле в чемпионатах Украины, в том числе 80 - в качестве капитана, 79 - в еврокубках, 32 - в Кубке Украины и 7 - в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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