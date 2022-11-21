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Молодежные турниры
21 ноября 2022, 15:40 | Обновлено 21 ноября 2022, 16:35
454
0

Грузия U-21 – Украина U-21. Стартовый состав команды Ротаня

Руслан Ротань определился с составом на товарищеский матч

21 ноября 2022, 15:40 | Обновлено 21 ноября 2022, 16:35
454
0
Грузия U-21 – Украина U-21. Стартовый состав команды Ротаня
УАФ

21 ноября молодежная сборная Украины в Грузии проведет контрольный матч против местных сверстников. Начало в 16:00 по киевскому времени.

Отметим, что наш соперник также является участником Евро-2023 (U-21) – в качестве хозяина.

Предлагаем ознакомиться с составом команды Руслана Ротаня:

Украина U-21: Кинарейкин – Кузик, Слюсар, Якуба, Лях – Бунчуков, Кулаковский, Желизко – Кащук, Краснопир, Сигеев,

Запасные: Твардовский, Фесюн, Фарина, Михайленко, Сапуга, Кучерявый, Гончарук.

В субботу, 19 ноября, молодежная сборная Украины провела в Тбилиси первый из двух запланированных на текущем сборе контрольных матчей, сыграв вничью с Израилем – 1:1.

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Источник Sport.ua
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