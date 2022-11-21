Грузия U-21 – Украина U-21. Стартовый состав команды Ротаня
Руслан Ротань определился с составом на товарищеский матч
21 ноября молодежная сборная Украины в Грузии проведет контрольный матч против местных сверстников. Начало в 16:00 по киевскому времени.
Отметим, что наш соперник также является участником Евро-2023 (U-21) – в качестве хозяина.
Предлагаем ознакомиться с составом команды Руслана Ротаня:
Украина U-21: Кинарейкин – Кузик, Слюсар, Якуба, Лях – Бунчуков, Кулаковский, Желизко – Кащук, Краснопир, Сигеев,
Запасные: Твардовский, Фесюн, Фарина, Михайленко, Сапуга, Кучерявый, Гончарук.
В субботу, 19 ноября, молодежная сборная Украины провела в Тбилиси первый из двух запланированных на текущем сборе контрольных матчей, сыграв вничью с Израилем – 1:1.
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