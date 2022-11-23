Чемпионат мира23 ноября 2022, 05:21 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Бельгия – Канада
Поединок состоится в среду, 23 ноября
23 ноября 2022, 05:21 |
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В среду, 23 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Бельгии и Канады.
Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Канада.
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