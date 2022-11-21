Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Третий гол в двух матчах. Цыганков открыл счет в игре против Вереса
Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 14:48 | Обновлено 21 ноября 2022, 15:15
5909
1

ВИДЕО. Третий гол в двух матчах. Цыганков открыл счет в игре против Вереса

Лидер «Динамо» продолжает демонстрировать бомбардирские качества

21 ноября 2022, 14:48 | Обновлено 21 ноября 2022, 15:15
5909
1
ВИДЕО. Третий гол в двух матчах. Цыганков открыл счет в игре против Вереса
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В эти минуты в Киеве, на поле стадиона имени Валерия Лобановского, «Динамо» играет номинально выездной матч против ровенского «Вереса».

На 26-й минуте лидер киевлян Виктор Цыганков открыл счет, уложив мяч в левый угол дальним ударом с 22-метровой дистанции.

Стоит отметить, что для Цыганкова это третий гол в двух последних матчах. В предыдущем туре Виктор сделал дубль в матче против «Ингульца» (2:1).

По теме:
В гостях как дома. Динамо в Киеве одолело Верес
Источник: одну машину VAR отдали в аренду чемпионату Румынии
Ингулец – Львов – 1:0. Победа с красивым голом. Видео и обзор матча
Виктор Цыганков Динамо Киев Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(77)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Футбол | 20 ноября 2022, 20:23 4
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю

Катар – первая страна, проигравшая в матче-открытии мундиаля в статусе хозяина турнира

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 21 ноября 2022, 01:20 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

В сборной Нидерландов отказались на ЧМ-2022 от капитанской повязки One Love
Футбол | 21.11.2022, 13:16
В сборной Нидерландов отказались на ЧМ-2022 от капитанской повязки One Love
В сборной Нидерландов отказались на ЧМ-2022 от капитанской повязки One Love
Будет ли первая победа в этом году? Составы на матч Англия - Иран
Футбол | 21.11.2022, 14:05
Будет ли первая победа в этом году? Составы на матч Англия - Иран
Будет ли первая победа в этом году? Составы на матч Англия - Иран
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
Другие виды | 20.11.2022, 21:05
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GREEN DAY belokon
Забавно, ловлю себя на мысли что какой год уже, Витя пропускает каждую предсезонку и набирает форму к зимнему перерыву. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
21.11.2022, 07:21 6
Футбол
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
21.11.2022, 08:40 1
Бокс
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
20.11.2022, 13:11 2
Футбол
Марина Мороз потерпела поражение в UFC от спортсменки из Бразилии
Марина Мороз потерпела поражение в UFC от спортсменки из Бразилии
19.11.2022, 22:59 3
MMA
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
20.11.2022, 19:27 22
Футбол
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
20.11.2022, 02:10 2
Теннис
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
19.11.2022, 21:22 7
Футбол
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
19.11.2022, 18:50 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности