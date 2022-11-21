Украина. Премьер лига21 ноября 2022, 14:48 | Обновлено 21 ноября 2022, 15:15
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ВИДЕО. Третий гол в двух матчах. Цыганков открыл счет в игре против Вереса
Лидер «Динамо» продолжает демонстрировать бомбардирские качества
21 ноября 2022, 14:48 | Обновлено 21 ноября 2022, 15:15
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В эти минуты в Киеве, на поле стадиона имени Валерия Лобановского, «Динамо» играет номинально выездной матч против ровенского «Вереса».
На 26-й минуте лидер киевлян Виктор Цыганков открыл счет, уложив мяч в левый угол дальним ударом с 22-метровой дистанции.
Стоит отметить, что для Цыганкова это третий гол в двух последних матчах. В предыдущем туре Виктор сделал дубль в матче против «Ингульца» (2:1).
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Забавно, ловлю себя на мысли что какой год уже, Витя пропускает каждую предсезонку и набирает форму к зимнему перерыву.
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