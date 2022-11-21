ВИДЕО. Третий гол в двух матчах. Цыганков открыл счет в игре против Вереса

В эти минуты в Киеве, на поле стадиона имени Валерия Лобановского, «Динамо» играет номинально выездной матч против ровенского «Вереса».

На 26-й минуте лидер киевлян Виктор Цыганков открыл счет, уложив мяч в левый угол дальним ударом с 22-метровой дистанции.

Стоит отметить, что для Цыганкова это третий гол в двух последних матчах. В предыдущем туре Виктор сделал дубль в матче против «Ингульца» (2:1).