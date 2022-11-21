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21 ноября 2022, 14:28 | Обновлено 21 ноября 2022, 14:41
744
0

Швейцарский футболист выбросился из окна восьмиэтажного дома

Карим Газзетта покончил жизнь самоубийством

21 ноября 2022, 14:28 | Обновлено 21 ноября 2022, 14:41
744
0
Швейцарский футболист выбросился из окна восьмиэтажного дома
ФК Зриньски. Карим Газзетта

27-летний швейцарский футболист Карим Газзетта, выступающий в чемпионате Боснии и Герцеговины за команду «Зриньски Мостар», совершил суицид.

Тело игрока было обнаружено в воскресенье, 20 ноября. Газзетта выбросился из окна восьмиэтажного дома. В полиции подтвердили, что игрок совершил самоубийство.

Отмечается, что инцидент произошел спустя несколько часов после победного матча «Зриньски Мостар» против команды «Борац» (1:0) в чемпионате.

Напомним, ранее легендарный форвард сборной Австрии покончил жизнь самоубийством.

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