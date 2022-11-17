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Досье
17 ноября 2022, 18:52 | Обновлено 17 ноября 2022, 19:00
1202
0

Легендарный форвард сборной Австрии покончил жизнь самоубийством

Герхард Родакс пошел на суицид

17 ноября 2022, 18:52 | Обновлено 17 ноября 2022, 19:00
1202
0
Легендарный форвард сборной Австрии покончил жизнь самоубийством
Twitter. Герхард Родакс

Экс-игрок мадридского «Атлетико» и сборной Австрии Герхард Родакс покончил жизнь самоубийством.

Трагедия произошла утром 16 ноября. Родакс погиб под колесами поезда, который ехал со скоростью 150 километров в час. У машиниста не было шансов вовремя затормозить.

Австрийские СМИ пишут, что это самоубийство. Герхард Родакс, которому было 57 лет, приехал на место своей смерти на собственном автомобиле и вышел на железнодорожные пути перед поездом. Вероятной причиной такого решения называют тяжелую болезнь, о которой мужчина узнал накануне.

Во время футбольной карьеры Родакс выступал за австрийские «Рапид» и «Адмиру Ваккер», а также за «Атлетико». В Мадриде он провел всего один сезон, поскольку тогда в Испании действовал жесткий лимит на легионеров. В составе сборной отыграл 20 матчей и остается автором последнего победного гола Австрии в финальных частях на чемпионатах мира – против США (2:1) на ЧМ-1990.

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Источник Sport.ua
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