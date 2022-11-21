Вице-президент Кривбасса: «Ждем в Кривом Роге Днепр-1. Это будет дерби»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин рад, что команда вернулась в Кривой Рог, где провела матч минувшего тура. Теперь в клубе ждут, что в Кривой Рог в следующем туре приедет лидер чемпионата «Днепр-1».

«Это победа, в первую очередь наших воинов ВСУ, которые смогли сделать так, чтобы футбол состоялся именно в Кривом Роге. Большой футбол вернулся в Кривой Рог. Шаг за шагом. Мы знаем направления: Донецк, Крым, там тоже будет украинский футбол. Хочу выразить благодарность клубу «Металлист 1925» за то, что они приехали и сыграли в Кривом Роге. Да, все мы ждем настоящего днепровского дерби: «Кривбасс» – «Днепр-1». Здесь, на Днепропетровщине, дома двух команд.

И уже через неделю на этом поле будет действительно горячо. Насколько я знаю, здесь будет работать система VAR. И это впервые в Кривом Роге. Также впервые встретятся возрожденный «Кривбасс» и «Днепр-1». Очень много слова «впервые». И, мы надеемся, будет еще несколько впервые, несмотря на разный статус команд. Думаю, что для самого клуба «Днепр-1» это очень круто – вернуться. Да, пока не в Днепр, а хотя бы в область. Понимаю, что еврокубки закончились, и они могли бы переехать и играть домашние матчи в Днепре. Но переезды во время чемпионата – это очень тяжело. «Кривбасс», как никто другой, это знает на все сто процентов. Потому что мы накатали такой километраж, что некоторые клубы столько не наезжают за три сезона.

Мы ждем приезда «Днепра-1», ожидаем хорошего футбола. Потом у нас еще один крутой выезд в Одессу. И это тоже победа Украины, что мы можем играть в Одессе. Дай Бог, чтобы ничего не изменилось. Если бы была возможность сейчас сыграть с «Черноморцем», например, в Симферополе, то я согласен сыграть и там», — сказал Гагарин.