Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вице-президент Кривбасса: «Ждем в Кривом Роге Днепр-1. Это будет дерби»
Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 13:52 | Обновлено 21 ноября 2022, 14:17
268
0

Вице-президент Кривбасса: «Ждем в Кривом Роге Днепр-1. Это будет дерби»

Артем Гагарин рад, что команде разрешили вернуться домой

21 ноября 2022, 13:52 | Обновлено 21 ноября 2022, 14:17
268
0
Вице-президент Кривбасса: «Ждем в Кривом Роге Днепр-1. Это будет дерби»
ФК Кривбасс

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин рад, что команда вернулась в Кривой Рог, где провела матч минувшего тура. Теперь в клубе ждут, что в Кривой Рог в следующем туре приедет лидер чемпионата «Днепр-1».

«Это победа, в первую очередь наших воинов ВСУ, которые смогли сделать так, чтобы футбол состоялся именно в Кривом Роге. Большой футбол вернулся в Кривой Рог. Шаг за шагом. Мы знаем направления: Донецк, Крым, там тоже будет украинский футбол. Хочу выразить благодарность клубу «Металлист 1925» за то, что они приехали и сыграли в Кривом Роге. Да, все мы ждем настоящего днепровского дерби: «Кривбасс» – «Днепр-1». Здесь, на Днепропетровщине, дома двух команд.

И уже через неделю на этом поле будет действительно горячо. Насколько я знаю, здесь будет работать система VAR. И это впервые в Кривом Роге. Также впервые встретятся возрожденный «Кривбасс» и «Днепр-1». Очень много слова «впервые». И, мы надеемся, будет еще несколько впервые, несмотря на разный статус команд. Думаю, что для самого клуба «Днепр-1» это очень круто – вернуться. Да, пока не в Днепр, а хотя бы в область. Понимаю, что еврокубки закончились, и они могли бы переехать и играть домашние матчи в Днепре. Но переезды во время чемпионата – это очень тяжело. «Кривбасс», как никто другой, это знает на все сто процентов. Потому что мы накатали такой километраж, что некоторые клубы столько не наезжают за три сезона.

Мы ждем приезда «Днепра-1», ожидаем хорошего футбола. Потом у нас еще один крутой выезд в Одессу. И это тоже победа Украины, что мы можем играть в Одессе. Дай Бог, чтобы ничего не изменилось. Если бы была возможность сейчас сыграть с «Черноморцем», например, в Симферополе, то я согласен сыграть и там», — сказал Гагарин.

По теме:
ВИДЕО. Третий гол в двух матчах. Цыганков открыл счет в матче против Вереса
Смена тренера работает. Ингулец минимально одолел Львов
Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс Кривой Рог Днепр-1 Артем Гагарин чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 21 ноября 2022, 01:20 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

ВИДЕО. Гол-красавец Ингульца в матче УПЛ против Львова
Футбол | 21 ноября 2022, 13:11 0
ВИДЕО. Гол-красавец Ингульца в матче УПЛ против Львова
ВИДЕО. Гол-красавец Ингульца в матче УПЛ против Львова

Максиму Марусичу удался классный удар

Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Футбол | 20.11.2022, 20:23
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана
Футбол | 21.11.2022, 10:39
Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана
Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Футбол | 20.11.2022, 21:42
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
19.11.2022, 23:20 5
Теннис
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
20.11.2022, 15:10 14
Футбол
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
19.11.2022, 18:50 4
Теннис
Экс-легионер Динамо: «23 февраля Суркис сказал, что войны не будет»
Экс-легионер Динамо: «23 февраля Суркис сказал, что войны не будет»
20.11.2022, 16:02 8
Футбол
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
20.11.2022, 19:27 21
Футбол
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
20.11.2022, 18:55 2
Война
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
20.11.2022, 16:15 25
Футбол
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
20.11.2022, 19:25 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности