В сборной Нидерландов отказались на ЧМ-2022 от капитанской повязки One Love

Пресс-служба национальной федерации Нидерландов выступила с заявлением относительно отказа от использования капитанской повязки One Love на матчах чемпионата мира в Катаре.

«Мы очень сожалеем, что совместными усилиями не удалось добиться разумного решения. Мы выступаем за послание One Love и будем распространять его, но наш приоритет номер один на турнире – выигрывать. Мы не хотим, чтобы капитан начинал матчи с желтой карточкой. Вот почему мы приняли решение отказаться от нашего плана.

Как было объявлено ранее, KNVB заплатила возможный штраф за капитанскую повязку One Love, но тогда не было признаков того, что ФИФА захочет наказать нас за это и на футбольном поле.

Это противоречит духу нашего вида спорта, объединяющего миллионы людей. Вместе с другими вовлеченными странами мы критически рассмотрим наши отношения с ФИФА в будущем», – сказано в релизе нидерландской федерации.

Призыв One Love, как известно, является символом борьбы со всеми формами дискриминации в обществе.

Сборная Нидерландов свой стартовый матч на ЧМ-2022 проведет с командой Сенегала в понедельник, 21 ноября, начало – в 18:00 по Киеву.