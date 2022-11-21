ЧМ-2022. Группа E: бывшие чемпионы жаждут реабилитации

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Испания и Германия – обе сборные уже побеждали на мировых первенствах 2010 и 2014 годов. Причем в Южной Африке именно испанцы оставили за бортом финала немцев, чтобы впоследствии впервые в истории стать сильнейшей футбольной сборной на планете.

Два десятка лет неплохую конкуренцию топ-командам в финальных турнирах Мундиалей дает сборная Японии, и за это время трижды одна из сильнейших азиатских сборных добиралась до 1/8 финала. Но не более того.

Коста-Рика – сенсация чемпионата мира 2014 года в Бразилии, когда один из слабейших на бумаге коллективов неожиданно добрался аж до четвертьфинала, выиграв группу с Англией и Италией и так ни разу никому и не проиграв в основное время матчей на тех соревнованиях.

Sport.ua разбирается, в каком состоянии подходят представители группы E к предстоящему мировому первенству.

Коста-Рика

Коста-Рика буквально запрыгнула в последний вагон уходящего поезда в Катар. С одной стороны, команда колумбийского наставника Луиса Фернандо Суареса выдала потрясную игровую серию в 2022 году, проиграв лишь однажды в 11-ти матчах и в лобовой стычке за путевку на ЧМ одолев в отборе сборную США – 2:0.

Но, в итоге, костариканцам не хватило разницы мячей в схватке с американцами за третье проходное на мировой форум место. Пришлось играть интерконтинентальный плей-офф против новозеландцев, и судьбу противостояния в пользу Коста-Рики решил единственный, забитый нападающим Хоэлем Кэмпбеллом в дебюте поединка, мяч. Таким образом, сборная Коста-Рики сыграет на своем третьем чемпионате мира подряд.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Фернандо Суарес

Вряд ли фамилия Луиса Фернандо Суареса что-то скажет рядовому болельщику, в особенности на фоне его звездного однофамильца, который доигрывает свою звездную карьеру в уругвайском «Насьонале». Однако, 62-летний специалист имеет за спиной историю успехов в наиболее престижных международных соревнованиях. И случилась она как раз тогда, когда сборная Украины с Олегом Блохиным у руля ковала свои успехи на футбольных полях Германии – в 2006 году.

В 2005-м Суарес смог вывести сборную Эквадора на Мундиаль, а год спустя тренер стал чуть ли не национальным героем этой южноафриканской страны. Эквадор вырвал второе место в группе А, оставив за бортом плей-офф Польшу, и лишь фирменный штрафной удар от Дэвида Бекхэма в 1/8 финала завершил сказочную историю той команды.

К слову, на том турнире Эквадор в рамках группы разгромил Коста-Рику (3:0), с которой этот наставник будет пытать счастья в Катаре, а выступления эквадорцев на ЧМ-2006 до сих пор остаются лучшими в их футбольной истории.

Ключевой игрок

Getty Images/Global Images Ukraine. Кейлор Навас

Хоть Кейлору Навасу уже 35, но голкипер французского «ПСЖ» остается главной надеждой сборной Коста-Рики на Мундиале в Катаре. Как бы то ни было, в группе с Испанией, Германией и Японией Коста-Рике точно придется играть от обороны, а Навасу наверняка не придется скучать в воротах.

Навас – пример универсального вратаря без изъянов. Обладая отменной реакцией и надежной игре на линии ворот, он также отыгрывает важную роль в билд-апе своей команды. Его умение делать качественные длинные передачи на чужую половину поля помогает костариканцам выжимать максимум из контратакующего футбола. И, несомненно, на этом компоненте центральноамериканская сборная попытается сделать акцент и на предстоящем чемпионате мира.

Заявка

Вратари: Кейлор Навас («ПСЖ»), Эстебан Альварадо («Эредиано»), Патрик Секейра («Луго»)

Защитники: Франсиско Кальво («Коньяспор»), Брайан Овьедо («Реал Солт Лейк»), Оскар Дуарте («Аль Вахда»), Кендалл Уостон («Саприсса»), Рональд Матаррита («Цинциннати»), Кейшер Фуллер («Эредиано»), Хуан Пабло Варгас («Мильонариос»), Карлос Мартинес («Сан Карлос»)

Полузащитниики: Сельсо Борхес, Брайан Руис (оба – «Алахуэленсе»), Ельцин Техеда, Херсон Торрес, Дуглас Лопес (все - «Эредиано»), Джевисон Беннетт («Сандерленд»), Даниэль Чакон («Колорадо Рэпидс»), Юстин Салас, Альваро Самора (оба - «Саприсса»), Роан Уильсон («Мунисипаль Гресия»), Брэндон Агилера («Ноттингем Форест»), Энтони Эрнандес («Пунтаренас»)

Нападающие: Хоэль Кэмпбелл («Леон»), Йоан Венегас («Алахуэленсе»), Энтони Контрерас («Эредиано»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

23 ноября

Испания – Коста-Рика (18:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Тумама»)

27 ноября

Япония – Коста-Рика (12:00 по киевскому времени, стадион «Ахмед бин Али»)

1 декабря

Коста-Рика – Германия (21:00 по киевскому времени, стадион «Эль Байт»)

Перспективы

ЧМ-2022 – последний шанс для золотого поколения костариканского футбола, которое наделало шуму в Бразилии 8 лет назад.

С другой стороны, Коста-Рика – одна из самых сбалансированных команд с точки зрения возраста, в которой большое количество игроков старше 30 лет, а также несколько молодых игроков, демонстрирующих хорошие результаты во внутренних соревнованиях.

Тинэйджеры Брэндон Агилера и Джевисон Беннетт, выступающие в АПЛ, имеют шанс показать себя на мировой футбольной сцене и стать новыми лидерами этой сборной.

Прогноз: четвертое место в группе

Германия

Пусть вас не вводит в заблуждение легендарный афоризм Гари Линекера о немцах. Сборная Германии, хоть и с легкостью прошла отборочную сетку на чемпионат мира в Катаре, но не все так однозначно в стане четырехкратных победителей турнира.

Северная Македония, Румыния, Армения, Исландия – никто из этих коллективов не смог навязать борьбу «манншафту» в квалификации, и только лишь македонцы один раз неожиданно грохнули Германию в Дуйсбурге (2:1).

По ходу отбора была непросто судить о глубине потенциала команды Ханси Флика, а вот матчи Лиги наций пролили свет на реальное положение дел. Победа над Италией, поражение от Венгрии и четыре ничьих, из-за которых немцы завершили турнир лишь третьими. Германия оказалась среди наиболее эффективных сборных в завершении атак в Лиге А, но в то же время пропустила целых 9 мячей в шести поединках!

Видимо, перестройка все еще продолжается после катастрофического для «бундестима» чемпионата мира 2018 года, который ознаменовал концовку цикла для Йоахима Лёва и ряда исполнителей, побеждавших еще на Мундиале 2014 года.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Ханси Флик пока все еще известен как тренер, добившийся колоссальных результатов с немецкой «Баварией». Два сезона на тренерском мостике мюнхенского клуба прошли для Флика безукоризненно, а вишенкой на торте стали 30 матчей клуба без поражений во всех соревнованиях, победы в Лиге чемпионов, Бундеслиге и Кубке Германии.

Его агрессивный и атакующий стиль игры помог «Баварии» забить 159 голов во всех соревнованиях, причем 52 из них были забиты игроками сборной Германии. Не удивительно, что после прихода в национальную команду Германия при Флике также делает упор на эффективность игры в атаке, однако в обороне немцы с нынешним тренерским штабом пока не впечатляют.

Поиск баланса в игре сборной – главная задача еще одного мастера немецкой тренерской школы. Напомним, три из четырех последних розыгрышей Лиги чемпионов выиграли именно немецкие тренеры.

Ключевой игрок

Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

В свои 27 лет Йозуа Киммих выиграл на клубном уровне с «Баварией» практически все, о чем мечтает каждый профессиональный футболист. Другое дело – сборная Германии, и с национальной командой хавбек отличился лишь Кубком Конфедераций в 2017 году. Не густо, неправда ли?

Но в текущем сезоне статистика Киммиха впечатляет. В среднем он выполняет четыре передачи в штрафную за 90 минут, и две из них заканчиваются голевыми моментами за игру. С коэффициентом ожидаемых голевых передач 0,22 за 90 минут, Киммих наверняка будет создавать хорошие шансы для взятия ворот в каждой игре, что на таком уровне может быть достаточно для достижения Германией необходимых результатов.

Важен Киммих и в построении командной игры. В среднем он выполняет 77 передач за игру, что может давать разницу для сборной Германии, играющей преимущественно во владение мячом. И в то же время он входит в число лучших игроков планеты с 87,5% по прогрессивным пасам и передачам в финальную треть.

Заявка

Вратари: Марк Андре Тер Штеген («Барселона»), Мануэль Нойер («Бавария»), Кевин Трапп («Айнтрахт»)

Защитники: Антонио Рюдигер («Реал Мадрид»), Лукас Клостерманн, Давид Раум (оба – «Лейпциг»), Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер (оба – «Фрайбург»), Тило Керер («Вест Хэм»), Никлас Зюле, Нико Шлоттербек (оба – «Боруссия Дортмунд), Армель Белла-Кочап («Саутгемптон»)

Полузащитниики: Юлиан Брандт («Боруссия Дортмунд»), Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Томас Мюллер (все – «Бавария»), Йонас Хофманн («Боруссия Мёнхенгладбах»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Марио Гётце («Айнтрахт»)

Нападающие: Карим Адейеми, Юссуфа Мукоко (оба – «Боруссия Дортмунд»), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Серж Гнабри, Лерой Сане (оба – «Бавария»), Кай Хавертц («Челси»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

23 ноября

Германия – Япония (15:00 по киевскому времени, «Международный стадион Халифа»)

27 ноября

Испания – Германия (21:00 по киевскому времени, «Эль Байт»)

1 декабря

Коста-Рика – Германия (21:00 по киевскому времени, стадион «Эль Байт»)

Перспективы

Германия остается Германией. В каком бы состоянии ни была «бундестим», она едет на любой крупный международный турнир с мыслями о триумфе. Победы остаются частью ДНК немецкого футбола.

Кроме того, вся футбольная общественность страны жаждет реванша за провал сборной на ЧМ в россии. С мотивацией у сборной Германии точно не должно возникнуть проблем.

Потенциал немцев позволяет им побороться с испанцами за первое место в группе, но нестабильная игра сзади, в особенности в матчах против соперников, которые преобладают в контроле мяча, может оставить подопечных Флика на второй позиции.

Да и все успехи Германии в стыках с Испанией связаны исключительно с товарищескими матчами…

Прогноз: второе место в группе

Япония

Япония принимала участие в каждом чемпионате мира по футболу после своего дебюта на турнире в 1998 году. В этом году сборная Японии сыграет уже на седьмом в своей истории Мундиале в Катаре.

Несмотря на то, что японцы регулярно соревнуются на форуме среди сильнейших сборных мирового футбола, 1/8 финала остается доселе непреодолимой планкой для команды из Страны восходящего солнца. В 2002, 2010 и 2018 годах сборная Японии бессменно останавливалась на этой стадии соревнований.

Команда Хадзиме Мориясу прогнозировано успешно прошла сито квалификации, на пару с командой Саудовской Аравии завоевав право попадания на чемпионат мира 2022 года. Японцы пропустили всего 4 мяча в 10 поединках, однако забивали всего 1,2 раза в среднем за игру, да еще и умудрились проиграть откровенно слабенькому Оману (0:1) на старте отбора.

В Катаре Японии будет очень непросто, ведь жребий подкинул азиатской сборной сразу два европейских топа – Испанию и Германию. По подбору исполнителей японцы точно не выглядят мальчиками для битья, в Катар приедут такие зарекомендовавшие себя в европейском футболе мастера как Такехиро Томиясу, Даити Камада, Такуми Минамино и Такефусо Кубо. Но на фоне куда более маститых оппонентов «самураям» точно придется прыгнуть выше головы, чтобы квалифицироваться в плей-офф.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Хадзиме Мориясу

Хадзиме Мориясу – «темная лошадка» среди тренеров всех команд группы E. Он ассистировал Акире Нисино на чемпионате мира 2018 года, а по окончании выступлений стал новым тренером команды.

54-летний Мориясу в течение тренерской карьеры успел поработать со сборными Японии разных возрастных категорий, а назначение на пост наставника главной команды стало для него своеобразной вершиной в пирамиде национального футбола.

Вот только его успехи на этой стезе остаются сомнительными. Мориясу вывел Японию в финал Кубка Азии в 2019 году, обыграв в полуфинале Иран (3:0). Но в финале его подопечные уступили Катару (1:3), что стало первым поражением Японии в финале континентального турнира.

Ключевой игрок

Getty Images/Global Images Ukraine

Даити Камада проводит выдающийся сезон в составе действующего победителя Лиги Европы – немецкого «Айнтрахта». В 11 матчах Бундеслиги японский полузащитник выполнил 10 результативных действий (7 голов и 3 ассиста), а в групповом турнире Лиги чемпионов японец также отличился тремя голами.

Как в клубе, так и сборной Камада отыгрывает решающую роль при построении атак, выполняя большое количество прогрессивных передач и передач в финальную треть.

Японская команда может пободаться за очки, если подопечные Мориясу смогут находить Камаду в пространстве перед защитной линией соперников, особенно во время переходных фаз игры. Плеймейкер обладает способностью как создавать голевые моменты для партнеров, так и самостоятельно их завершать.

Это тот самый исполнитель, который может сделать разницу для сборной Японии в больших матчах.

Заявка

Вратари: Эйдзи Кавасима («Страсбур»), Сюити Гонда («Симидзу С-Палс»), Дэниэл Шмидт («Сент-Трюйден»)

Защитники: Мики Ямане, Сёго Танигути (оба - «Кавасаки Фронтале»), Ко Итакура («Боруссия Мёнхенгладбах»), Юто Нагатомо («Токио»), Такехиро Томиясу («Арсенал»), Хироки Сакаи («Урава Ред»), Майя Ёсида («Шальке»), Хироки Идо («Штуттгарт»)

Полузащитниики: Ватару Эндо («Штуттгарт»), Гаку Сибасаки («Леганес»), Рицу Доан («Фрайбург»), Каору Митома («Брайтон»), Такуми Минамино («Монако»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Хидемаса Морита («Спортинг»), Дзюнья Ито («Реймс»), Даити Камада («Айнтрахт»), Ао Танака («Фортуна»), Юки Сома («Нагоя Грампус»)

Нападающие: Такума Асано («Бохум»), Аясе Уэда («Серкль Брюгге»), Даидзен Маэда («Селтик»), Сюто Матино («Сёнан Бельмаре»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

23 ноября

Германия – Япония (15:00 по киевскому времени, «Международный стадион Халифа»)

27 ноября

Япония – Коста-Рика (12:00 по киевскому времени, стадион «Ахмед бин Али»)

1 декабря

Япония – Испания (21:00 по киевскому времени, стадион «Международный стадион Халифа»)

Перспективы

Сборная Японии является именно той командой, которая могла бы преподнести сюрприз на ЧМ-2022 и спутать карты всем участникам группы Е.

У японцев – традиционно работоспособный коллектив, который умеет терпеть и цепляться за шансы на успех. Именно эти способности нужны будут «самураям» в столь тяжелой группе, как и умение максимально эффективно использовать сильные качества своих игроков атаки.

Организация игры в обороне и контратаки японцев могут сломать планы фаворитов, но все будет зависеть от того, насколько успешным будет план тренерского штаба на каждый отдельный матч.

Прогноз: третье место в группе

Испания

Как и сборной Германии, команде Испании есть что доказывать на предстоящем чемпионате мира в Катаре. Как и немцы, испанцы неудачно выступили на прошлом планетарном первенстве, одержав всего одну победу (над Ираном в группе 1:0) и позорно вылетев в серии пенальти от россиян в 1/8 финала.

Отборочный турнир ЧМ-2022 сборная Испании также начало ни шатко, ни валко – домашняя ничья с Грецией, выездная победа над Грузией лишь в компенсированное арбитром время, поражение от Швеции в Сульне. Лишь благодаря тому, что подопечные Луиса Энрике безошибочно провели вторую часть квалификационной кампании, им удалось с первого места отобраться на Мундиаль в Катар.

2022 год сложился для испанцев удачнее. «Красная фурия» выиграла группу с Португалией, Швейцарией и Чехией в Лиге наций и вышла в финальную часть соревнований.

На чемпионат мира испанская команда едет в ранге одного из фаворитов. Команду Луиса Энрике усилила талантливая молодежь в лице игроков «Барселоны» Гави, Педри и Феррана Торреса, которые сходу впитали позиционный и доминирующий стиль национальной команды.

Тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

За четыре года у руля сборной Испании Луис Энрике успел в ноябре 2019 года сделать четырехмесячную паузу, в течение которой командой управлял его помощник Роберт Морено.

52-летний специалист вернулся к работе с национальной командой, и на Евро-2020 его подопечные дошли до полуфинала, где лишь из-за послематчевой лотереи уступили место в финале будущему чемпиону Европы – Италии.

В прошлые годы испанский тренер высоко котировался в европейском футболе, собрав за три сезона с «Барселоной» все возможные трофеи как на внутренней, так и международной арене. Но со сборной Испании Луис Энрике пока так ничего и не достиг – пиренейцы лишь довольствовались статусом вице-чемпионов во время прошлого розыгрыша Лиги наций, который выиграли французы.

Тренер продолжает прививать «барселонский» футбол национальной команде, и в Катаре испанцы попробуют обойтись без скандалов, как было в 2018 году с увольнением Хулена Лопетеги, и добиться успеха за счет своего фирменного игрового стиля.

Ключевой игрок

Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

В Испании все еще не могут забыть период доминирования «тики-таки» в континентальном футболе с 2008 по 2012 год, когда каталонцы Хави с Андресом Иньестой дирижировали игрой национальной сборной. Тот стиль футбола стал аргументом, за счет которого испанцы дважды стали чемпионами Европы и еще раз выиграли чемпионат мира.

Уже 10 лет испанская команда не знает успехов на футбольных первенствах, но все может измениться уже в ближайшем будущем. Полузащитнику «Барселоны» Педри – всего 19 лет, но он уже был признан лучшим молодым игроком Евро-2020, а после этого взял и престижную награду Golden Boy от France Football.

Перспективы Педри в футболе выглядят красочными в ближайшие десятилетия, а для Луиса Энрике этот вундеркинд уже сейчас может стать столпом центра поля - зоны, где испанцы привыкли возиться с мячом в ограниченных пространствах.

Педри может бороться за мяч и дриблинговать, принимать смелые решения при игре на атаку. Его атакующие, тактические и способности в работе с мячом могут стать козырем испанской команды на ЧМ в Катаре.

Заявка

Вратари: Давид Райя («Брентфорд»), Роберт Санчес («Брайтон»), Унаи Симон («Атлетик»)

Защитники: Жорди Альба, Эрик Гарсия (оба – «Барселона»), Дани Карвахаль («Реал Мадрид»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Хосе Гайя, Уго Гильямон (оба – «Валенсия»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Пау Торрес («Вильярреал»)

Полузащитниики: Серхио Бускетс, Гави, Педри (все – «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте («Атлетико»), Дани Ольмо («Лейпциг»), Родри («Манчестер Сити»), Карлос Солер («ПСЖ»), Йереми Пино («Вильярреал»)

Нападающие: Марко Асенсио («Реал Мадрид»), Ансу Фати, Ферран Торрес («Барселона»), Альваро Мората («Атлетико»), Пабло Сарабия («ПСЖ»), Нико Уильямс («Атлетик Бильбао»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

23 ноября

Испания – Коста-Рика (18:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Тумама»)

27 ноября

Испания – Германия (21:00 по киевскому времени, «Эль Байт»)

1 декабря

Япония – Испания (21:00 по киевскому времени, стадион «Международный стадион Халифа»)

Перспективы

У Испании есть все предпосылки для того, чтобы показать свои лучшие качества на этом чемпионате мира. У «красной фурии» есть сильный тренер, который ставит организацию игры команды и при этом является тонким психологом, есть сочетание молодых и опытных разносторонних игроков, которые способны играть в футбол на высоком уровне.

Но «ахиллесовой пятой» сборной Испании остается ее реализация голевых возможностей. Против команд с качественно поставленной организацией игры в обороне испанцы могут испытать проблемы, ведь далеко не всегда доминирующая на поле команда выходит из битвы победителем.

Исполнительское мастерство при завершении атак – именно эта переменная и решит, насколько далеко сможет сборная Испании пробиться на предстоящем чемпионате мира.

Прогноз: первое место в группе

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