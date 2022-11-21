Марченко пробился в основу челленджера в Италии
В финале отбора Илья обыграл соперника из Бельгии
Украинский теннисист Илья Марченко (№423 АТР) пробился в основную сетку челленджера в Италии.
В финале отбора украинец оказался сильнее Рафаэля Коллиньона из Бельгии (№297 АТР).
Андрия. Финал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – 6:3, 7:5
Ранее в первом раунде квалификации Марченко легко разобрался с Джузеппе Треске из Италии.
Отметим, что ранее Илья неплохо сыграл на челленджере в Словакии, но в трехсетовом матче уступил Джему Илькелю в 1/8 финала.
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