Марченко пробился в основу челленджера в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко (№423 АТР) пробился в основную сетку челленджера в Италии.

В финале отбора украинец оказался сильнее Рафаэля Коллиньона из Бельгии (№297 АТР).

Андрия. Финал квалификации

Илья Марченко (Украина) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – 6:3, 7:5

Ранее в первом раунде квалификации Марченко легко разобрался с Джузеппе Треске из Италии.

Отметим, что ранее Илья неплохо сыграл на челленджере в Словакии, но в трехсетовом матче уступил Джему Илькелю в 1/8 финала.