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  4. Марченко пробился в основу челленджера в Италии
ATP
21 ноября 2022, 12:34 |
115
0

Марченко пробился в основу челленджера в Италии

В финале отбора Илья обыграл соперника из Бельгии

21 ноября 2022, 12:34 |
115
0
Марченко пробился в основу челленджера в Италии
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№423 АТР) пробился в основную сетку челленджера в Италии.

В финале отбора украинец оказался сильнее Рафаэля Коллиньона из Бельгии (№297 АТР).

Андрия. Финал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – 6:3, 7:5

Ранее в первом раунде квалификации Марченко легко разобрался с Джузеппе Треске из Италии.

Отметим, что ранее Илья неплохо сыграл на челленджере в Словакии, но в трехсетовом матче уступил Джему Илькелю в 1/8 финала.

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Источник Sport.ua
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