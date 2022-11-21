Садио МАНЕ: «Сенегал будет подходить к каждой игре, как к финалу»
Травмированный лидер сборной Сенегала – о предстоящем старте на чемпионате мира
Звездный форвард сборной Сенегала Садио Мане, который пропускает чемпионат мира 2022 из-за травмы, высказался о перспективах своей национальной команды на Мундиале в Катаре.
«Сегодня Сенегал начнет борьбу на чемпионате мира. Я уверен, что команда превзойдет себя и будет подходить к каждой игре как к финалу.
Вся страна будет поддерживать парней у экранов телевизоров. Мои партнеры будут сражаться за Сенегал, они будут сплочены как единый организм», - написал Мане в Instagram.
Напомним, первый поединок на чемпионате мира сборная Сенегала проведет 21 ноября против Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
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