Садио МАНЕ: «Сенегал будет подходить к каждой игре, как к финалу»

Звездный форвард сборной Сенегала Садио Мане, который пропускает чемпионат мира 2022 из-за травмы, высказался о перспективах своей национальной команды на Мундиале в Катаре.

«Сегодня Сенегал начнет борьбу на чемпионате мира. Я уверен, что команда превзойдет себя и будет подходить к каждой игре как к финалу.

Вся страна будет поддерживать парней у экранов телевизоров. Мои партнеры будут сражаться за Сенегал, они будут сплочены как единый организм», - написал Мане в Instagram.

Напомним, первый поединок на чемпионате мира сборная Сенегала проведет 21 ноября против Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.