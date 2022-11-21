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  4. ШЕВЧЕНКО: «Впервые ступив на Сан-Сиро, сразу почувствовал, что это мой дом»
Италия
21 ноября 2022, 11:35 |
1093
2

ШЕВЧЕНКО: «Впервые ступив на Сан-Сиро, сразу почувствовал, что это мой дом»

Легендарный украинский футболист вспомнил о своем переходе в «Милан»

21 ноября 2022, 11:35 |
1093
2
ШЕВЧЕНКО: «Впервые ступив на Сан-Сиро, сразу почувствовал, что это мой дом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Экс-форвард «Милана» и национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих ощущениях при трансфере в итальянский клуб из киевского «Динамо».

«Впервые ступив на «Сан-Сиро», я сразу же почувствовал, что это мой дом, это моя публика. Мне было очень комфортно, я ощущал себя в безопасности, я всегда ощущал поддержку со стороны публики», - сказал Шевченко.

Напомним, будучи игроком, Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006-й, а также с 2008 по 2009 год. В составе команды он выиграл Лигу чемпионов (2003) и стал чемпионом Италии (2004). В 2004 году он был признан лучшим футболистом мира и получил «Золотой мяч». Украинец провел за клуб в общей сложности 322 матча, забил 175 мячей.

Напомним, ранее Шевченко рассказал о том, планирует ли вернуться к работе тренера.

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Источник ФК Милан
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Dreifus
Который ты предал.
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+3
Gargantua
а потом залез к Абрамовичу в яхту и понял, что тут тоже мой дом
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+2
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