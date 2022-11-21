ШЕВЧЕНКО: «Впервые ступив на Сан-Сиро, сразу почувствовал, что это мой дом»

Экс-форвард «Милана» и национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих ощущениях при трансфере в итальянский клуб из киевского «Динамо».

«Впервые ступив на «Сан-Сиро», я сразу же почувствовал, что это мой дом, это моя публика. Мне было очень комфортно, я ощущал себя в безопасности, я всегда ощущал поддержку со стороны публики», - сказал Шевченко.

Напомним, будучи игроком, Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006-й, а также с 2008 по 2009 год. В составе команды он выиграл Лигу чемпионов (2003) и стал чемпионом Италии (2004). В 2004 году он был признан лучшим футболистом мира и получил «Золотой мяч». Украинец провел за клуб в общей сложности 322 матча, забил 175 мячей.

Напомним, ранее Шевченко рассказал о том, планирует ли вернуться к работе тренера.