Гарет САУТГЕЙТ: «Мы должны быть лучшей версией себя, чтобы победить Иран»
Наставник сборной Англии – о предстоящем старте на Мундиале
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира против национальной команды Ирана.
«Мы должны быть лучшей версией себя, чтобы победить Иран», - сказал Саутгейт.
Матч Англия – Иран состоится в понедельник, 21 ноября. Начало в 15:00 по киевскому времени.
Англия и Иран попали в группу В вместе со сборными Соединенных Штатов Америки и Уэльса.
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