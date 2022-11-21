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  4. Гарет САУТГЕЙТ: «Мы должны быть лучшей версией себя, чтобы победить Иран»
Чемпионат мира
21 ноября 2022, 10:59 | Обновлено 21 ноября 2022, 11:05
155
1

Гарет САУТГЕЙТ: «Мы должны быть лучшей версией себя, чтобы победить Иран»

Наставник сборной Англии – о предстоящем старте на Мундиале

21 ноября 2022, 10:59 | Обновлено 21 ноября 2022, 11:05
155
1
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы должны быть лучшей версией себя, чтобы победить Иран»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира против национальной команды Ирана.

«Мы должны быть лучшей версией себя, чтобы победить Иран», - сказал Саутгейт.

Матч Англия – Иран состоится в понедельник, 21 ноября. Начало в 15:00 по киевскому времени.

Англия и Иран попали в группу В вместе со сборными Соединенных Штатов Америки и Уэльса.

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Источник The Guardian
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Комментарии 1
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Istm
а краще б всі команди бойкотували матчі з країною-спонсором тероризму.
Публічно демонстрували тому покидьку, що сидить в кріслі голови фіфа, що воно є.
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