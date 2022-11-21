Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана

Центральный защитник Гарри Магуайр выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 против команды Ирана.

Вместе с ним в основе «трех львов» выйдут Джон Стоунс, Люк Шоу и Киран Триппьер.

Напомним, Магуайр потерял стабильное место в основе «Манчестер Юнайтед», из-за чего имеет проблемы с игровой практикой.

Матч Англия – Иран состоится в понедельник, 21 ноября. Начало в 15:00 по Киеву.

Англия и Иран попали в группу В вместе со сборными Соединенных Штатов Америки и Уэльса.

Матеріал підготовлено за підтримки Parimatch Ukraine.

Заряджай на чемпіонат світу разом з Parimatch!