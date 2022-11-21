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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 10:39 | Обновлено 21 ноября 2022, 10:57
427
4

Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана

Также с первых минут на поле появятся Джон Стоунс, Люк Шоу и Киран Триппьер

21 ноября 2022, 10:39 | Обновлено 21 ноября 2022, 10:57
427
4
Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Центральный защитник Гарри Магуайр выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 против команды Ирана.

Вместе с ним в основе «трех львов» выйдут Джон Стоунс, Люк Шоу и Киран Триппьер.

Напомним, Магуайр потерял стабильное место в основе «Манчестер Юнайтед», из-за чего имеет проблемы с игровой практикой.

Матч Англия – Иран состоится в понедельник, 21 ноября. Начало в 15:00 по Киеву.

Англия и Иран попали в группу В вместе со сборными Соединенных Штатов Америки и Уэльса.

Матеріал підготовлено за підтримки Parimatch Ukraine.

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Киран Триппьер Джон Стоунс Люк Шоу Гарри Магуайр сборная Англии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Daily Mail
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Комментарии 4
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Dar Veter
Как в старой частушке: 
Угловой, не угловой, бей Магуаер головой!  
 Кого то из персов  точно перепрыгнет.
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+1
Умник
Harry magvaire
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+1
Kain_X_Rain
Букмекеров пожалейте,такой вброс )))
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0
Andr_Egor
Ахах, 0:3 тогда) Защита вообще не о чем, как по мне. Триппьер не тот, Стоун более менее, Шоу тоже не тот
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-1
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