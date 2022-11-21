Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана
Также с первых минут на поле появятся Джон Стоунс, Люк Шоу и Киран Триппьер
Центральный защитник Гарри Магуайр выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 против команды Ирана.
Вместе с ним в основе «трех львов» выйдут Джон Стоунс, Люк Шоу и Киран Триппьер.
Напомним, Магуайр потерял стабильное место в основе «Манчестер Юнайтед», из-за чего имеет проблемы с игровой практикой.
Матч Англия – Иран состоится в понедельник, 21 ноября. Начало в 15:00 по Киеву.
Англия и Иран попали в группу В вместе со сборными Соединенных Штатов Америки и Уэльса.
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