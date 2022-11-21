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  4. Рейтинг WTA. Катарина Завацкая поднялась на 33 позиции
WTA
21 ноября 2022, 08:05 |
367
0

Рейтинг WTA. Катарина Завацкая поднялась на 33 позиции

Даяна Ястремская близка к возвращению в первую сотню

21 ноября 2022, 08:05 |
367
0
Рейтинг WTA. Катарина Завацкая поднялась на 33 позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Женщины на прошлой неделе продолжили играть турниры ITF и WTA 125.

На самом крупном в Буэнос-Айресе победила венгерка Панна Удварди. Это позволило ей приблизиться к личному рекорду на расстояние одной позиции (77). Финалистка Данка Ковинич из Черногории добавила 14 строчек и теперь 57-я.

Также 12 позиций добавила и китаянка Ван Сиюй, которая выиграла 60-тысячник в Токио.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то немного подтянулась Катарина Завацкая, которая как раз не доиграла полуфинал против Ван Сиюй в Японии. У остальных изменения небольшие. Даяна Ястремская находится на границе первой и второй сотни.

Украинки в рейтинге WTA


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Ван Сиюй рейтинг WTA Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек
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Источник Sport.ua
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