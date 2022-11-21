Рейтинг WTA. Катарина Завацкая поднялась на 33 позиции
Даяна Ястремская близка к возвращению в первую сотню
Женщины на прошлой неделе продолжили играть турниры ITF и WTA 125.
На самом крупном в Буэнос-Айресе победила венгерка Панна Удварди. Это позволило ей приблизиться к личному рекорду на расстояние одной позиции (77). Финалистка Данка Ковинич из Черногории добавила 14 строчек и теперь 57-я.
Также 12 позиций добавила и китаянка Ван Сиюй, которая выиграла 60-тысячник в Токио.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то немного подтянулась Катарина Завацкая, которая как раз не доиграла полуфинал против Ван Сиюй в Японии. У остальных изменения небольшие. Даяна Ястремская находится на границе первой и второй сотни.
Украинки в рейтинге WTA
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