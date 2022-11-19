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  4. Токио. Завацкая отказалась доиграть полуфинальный поединок
ITF
19 ноября 2022, 10:36 |
331
0

Токио. Завацкая отказалась доиграть полуфинальный поединок

Украинка не завершила матч из-за проблем с плечом

19 ноября 2022, 10:36 |
331
0
Токио. Завацкая отказалась доиграть полуфинальный поединок
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не смогла выйти в финал турнира ITF W60 в Токио. В полуфинале украинка уступила первой ракетке турнира Ван Синьюй из Китая.

Катарина проиграла первый сет 3:6 и уступала 1:3 во второй партии, после чего приняла решение отказаться от продолжения борьбы. По ходу поединка Завацкая испытывала проблемы с плечом.

Токио. Полуфинал
Катарина Завацкая (Украина) – Ван Синьюй (Китай) – 3:6, 1:3

Полуфинал в Токио стал для Завацкой первым на турнирах этой категории с 2019 года.

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Источник Sport.ua
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