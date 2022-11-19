Токио. Завацкая отказалась доиграть полуфинальный поединок
Украинка не завершила матч из-за проблем с плечом
Украинская теннисистка Катарина Завацкая не смогла выйти в финал турнира ITF W60 в Токио. В полуфинале украинка уступила первой ракетке турнира Ван Синьюй из Китая.
Катарина проиграла первый сет 3:6 и уступала 1:3 во второй партии, после чего приняла решение отказаться от продолжения борьбы. По ходу поединка Завацкая испытывала проблемы с плечом.
Токио. Полуфинал
Катарина Завацкая (Украина) – Ван Синьюй (Китай) – 3:6, 1:3
Полуфинал в Токио стал для Завацкой первым на турнирах этой категории с 2019 года.
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