Другие новости21 ноября 2022, 05:10 | Обновлено 21 ноября 2022, 05:29
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Австрия – Италия – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
21 ноября 2022, 05:10 | Обновлено 21 ноября 2022, 05:29
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Сборная Италии в товарищеском матче уступила национальной команде Австрии со счетом 0:2. Голами отличились Ксавер Шлагер и Давид Алаба. Встреча прошла в Вене.
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Алаба (Австрия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Ксавер Шлагер (Австрия).
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