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21 ноября 2022, 05:10 | Обновлено 21 ноября 2022, 05:29
552
0

Австрия – Италия – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

21 ноября 2022, 05:10 | Обновлено 21 ноября 2022, 05:29
552
0
Австрия – Италия – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии в товарищеском матче уступила национальной команде Австрии со счетом 0:2. Голами отличились Ксавер Шлагер и Давид Алаба. Встреча прошла в Вене.

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Алаба (Австрия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Ксавер Шлагер (Австрия).
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Источник MEGOGO
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