Товарищеские матчи. Австрия обыграла Италию, у рф нули с Узбекистаном

Национальные сборные 20 ноября провели товарищеские матчи.

Австрия в Вене обыграла Италию (2:0), в матче рф с Узбекистаном на табло зафиксированы нули (0:0).

У Австрии голами отличились Ксавер Шлагер и Давид Алаба.

Товарищеские матчи, 20 ноября

Австрия – Италия – 2:0

Голы: Шлагер, 6, Алаба, 35.

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