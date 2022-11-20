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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 21 ноября 2022, 00:24
125
0

Товарищеские матчи. Австрия обыграла Италию, у рф нули с Узбекистаном

Национальные сборные 20 ноября проводят товарищеские матчи

20 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 21 ноября 2022, 00:24
125
0
Товарищеские матчи. Австрия обыграла Италию, у рф нули с Узбекистаном
Getty Images/Global Images Ukraine

Национальные сборные 20 ноября провели товарищеские матчи.

Австрия в Вене обыграла Италию (2:0), в матче рф с Узбекистаном на табло зафиксированы нули (0:0).

У Австрии голами отличились Ксавер Шлагер и Давид Алаба.

Товарищеские матчи, 20 ноября

Австрия – Италия – 2:0

Голы: Шлагер, 6, Алаба, 35.

Другие матчи дня:

  • Узбекистан – россия – 0:0
  • Оман – беларусь – 2:0
  • Словакия – Чили – 0:0
  • Норвегия – Финляндия – 1:1
  • Северная Македония – Азербайджан – 1:3
  • Люксембург – Болгарія – 0:0
  • Словения – Черногория – 1:0
  • Израиль – Кипр – 2:3
  • Молдова – Румыния – 0:5
  • Мальта – Ирландия – 0:1
  • Венгрия – Греция – 2:1
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Источник Sport.ua
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