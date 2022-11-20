Чемпионат мира20 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 21 ноября 2022, 00:24
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Товарищеские матчи. Австрия обыграла Италию, у рф нули с Узбекистаном
Национальные сборные 20 ноября проводят товарищеские матчи
20 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 21 ноября 2022, 00:24
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Национальные сборные 20 ноября провели товарищеские матчи.
Австрия в Вене обыграла Италию (2:0), в матче рф с Узбекистаном на табло зафиксированы нули (0:0).
У Австрии голами отличились Ксавер Шлагер и Давид Алаба.
Товарищеские матчи, 20 ноября
Австрия – Италия – 2:0
Голы: Шлагер, 6, Алаба, 35.
Другие матчи дня:
- Узбекистан – россия – 0:0
- Оман – беларусь – 2:0
- Словакия – Чили – 0:0
- Норвегия – Финляндия – 1:1
- Северная Македония – Азербайджан – 1:3
- Люксембург – Болгарія – 0:0
- Словения – Черногория – 1:0
- Израиль – Кипр – 2:3
- Молдова – Румыния – 0:5
- Мальта – Ирландия – 0:1
- Венгрия – Греция – 2:1
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