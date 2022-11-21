Минай одержал первую с 31 июля 2021 года победу в родных стенах

Взяв верх над «Металлистом», «Минай» наконец-то прервал собственную «рекордную» домашнюю серию без побед, которая составила 13 матчей (7 ничьих и 6 поражений).

Последнюю викторию в родных стенах закарпатцы отпраздновали 31 июля 2021 года - 1:0 с «Александрией». Более продолжительные домашние безвыигрышные серии в чемпионатах Украины имели только «Харьков», «Звезда», «Львов» и «Заря».

К слову «Минай» прервал еще один личный «рекордный сериал - 9-матчевый с пропущенными голами на своем поле. Последний раз закарпатцы оставались дома «сухими» 17 октября 2021 года - 0:0 с «Десной».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии в чемпионатах Украины

Серия Клуб Началась Соперник Счет Завершилась Соперник Счет 17 (=7-10) Харьков 09.11.2007 Черноморец 1:1 07.03.2009 Металлург Д 1:0 16 (=8-8) Звезда 21.06.1999 Шахтер 2:6 12.07.2003 Арсенал 1:0 15 (=5-10) Львов 10.11.2018 Олимпик 1:1 09.11.2019 Ворскла 2:0 14 (=6-8) Заря 15.10.1995 Прикарпатье 1:1 05.11.2006 Таврия 1:0 13 (=5-8) Закарпатье 01.09.2007 Металлург З 1:1 29.08.2009 Арсенал 2:1 13 (=7-6) Минай 29.08.2021 Шахтер 1:1 20.11.2022 Металлист 1:0 12* (=2-10) Николаев 16.08.1998 Прикарпатье 1:1 12 (=3-9) Оболонь 21.05.2011 Металлист 0:2 18.03.2012 Волынь 1:0 12 (=3-9) Арсенал 20.10.2013 Динамо 0:2 14.04.2019 Ворскла 1:0 12 (=4-8) Торпедо 30.05.1997 Таврия 1:3 20.04.1998 Таврия 4:3 12 (=4-8) Оболонь 20.07.2004 Ворскла 0:1 15.05.2005 Арсенал 2:1 12 (=4-8) Металлург З 22.07.2012 Днепр 0:4 20.04.2013 Кривбасс 2:0

* серия не закончена.