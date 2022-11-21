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Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 02:40 | Обновлено 21 ноября 2022, 03:06
17
0

Минай одержал первую с 31 июля 2021 года победу в родных стенах

Безвыигрышная домашняя серия закарпатцев составила 13 матчей

21 ноября 2022, 02:40 | Обновлено 21 ноября 2022, 03:06
17
0
Минай одержал первую с 31 июля 2021 года победу в родных стенах
ФК Минай

Взяв верх над «Металлистом», «Минай» наконец-то прервал собственную «рекордную» домашнюю серию без побед, которая составила 13 матчей (7 ничьих и 6 поражений).

Последнюю викторию в родных стенах закарпатцы отпраздновали 31 июля 2021 года - 1:0 с «Александрией». Более продолжительные домашние безвыигрышные серии в чемпионатах Украины имели только «Харьков», «Звезда», «Львов» и «Заря».

К слову «Минай» прервал еще один личный «рекордный сериал - 9-матчевый с пропущенными голами на своем поле. Последний раз закарпатцы оставались дома «сухими» 17 октября 2021 года - 0:0 с «Десной».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

17 (=7-10)

Харьков

09.11.2007

Черноморец

1:1

07.03.2009

Металлург Д

1:0

16 (=8-8)

Звезда

21.06.1999

Шахтер

2:6

12.07.2003

Арсенал

1:0

15 (=5-10)

Львов

10.11.2018

Олимпик

1:1

09.11.2019

Ворскла

2:0

14 (=6-8)

Заря

15.10.1995

Прикарпатье

1:1

05.11.2006

Таврия

1:0

13 (=5-8)

Закарпатье

01.09.2007

Металлург З

1:1

29.08.2009

Арсенал

2:1

13 (=7-6)

Минай

29.08.2021

Шахтер

1:1

20.11.2022

Металлист

1:0

12* (=2-10)

Николаев

16.08.1998

Прикарпатье

1:1

12 (=3-9)

Оболонь

21.05.2011

Металлист

0:2

18.03.2012

Волынь

1:0

12 (=3-9)

Арсенал

20.10.2013

Динамо

0:2

14.04.2019

Ворскла

1:0

12 (=4-8)

Торпедо

30.05.1997

Таврия

1:3

20.04.1998

Таврия

4:3

12 (=4-8)

Оболонь

20.07.2004

Ворскла

0:1

15.05.2005

Арсенал

2:1

12 (=4-8)

Металлург З

22.07.2012

Днепр

0:4

20.04.2013

Кривбасс

2:0

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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