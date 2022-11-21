Минай одержал первую с 31 июля 2021 года победу в родных стенах
Безвыигрышная домашняя серия закарпатцев составила 13 матчей
Взяв верх над «Металлистом», «Минай» наконец-то прервал собственную «рекордную» домашнюю серию без побед, которая составила 13 матчей (7 ничьих и 6 поражений).
Последнюю викторию в родных стенах закарпатцы отпраздновали 31 июля 2021 года - 1:0 с «Александрией». Более продолжительные домашние безвыигрышные серии в чемпионатах Украины имели только «Харьков», «Звезда», «Львов» и «Заря».
К слову «Минай» прервал еще один личный «рекордный сериал - 9-матчевый с пропущенными голами на своем поле. Последний раз закарпатцы оставались дома «сухими» 17 октября 2021 года - 0:0 с «Десной».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
17 (=7-10)
|
Харьков
|
09.11.2007
|
Черноморец
|
1:1
|
07.03.2009
|
Металлург Д
|
1:0
|
16 (=8-8)
|
Звезда
|
21.06.1999
|
Шахтер
|
2:6
|
12.07.2003
|
Арсенал
|
1:0
|
15 (=5-10)
|
Львов
|
10.11.2018
|
Олимпик
|
1:1
|
09.11.2019
|
Ворскла
|
2:0
|
14 (=6-8)
|
Заря
|
15.10.1995
|
Прикарпатье
|
1:1
|
05.11.2006
|
Таврия
|
1:0
|
13 (=5-8)
|
Закарпатье
|
01.09.2007
|
Металлург З
|
1:1
|
29.08.2009
|
Арсенал
|
2:1
|
13 (=7-6)
|
Минай
|
29.08.2021
|
Шахтер
|
1:1
|
20.11.2022
|
Металлист
|
1:0
|
12* (=2-10)
|
Николаев
|
16.08.1998
|
Прикарпатье
|
1:1
|
|
|
12 (=3-9)
|
Оболонь
|
21.05.2011
|
Металлист
|
0:2
|
18.03.2012
|
Волынь
|
1:0
|
12 (=3-9)
|
Арсенал
|
20.10.2013
|
Динамо
|
0:2
|
14.04.2019
|
Ворскла
|
1:0
|
12 (=4-8)
|
Торпедо
|
30.05.1997
|
Таврия
|
1:3
|
20.04.1998
|
Таврия
|
4:3
|
12 (=4-8)
|
Оболонь
|
20.07.2004
|
Ворскла
|
0:1
|
15.05.2005
|
Арсенал
|
2:1
|
12 (=4-8)
|
Металлург З
|
22.07.2012
|
Днепр
|
0:4
|
20.04.2013
|
Кривбасс
|
2:0
* серия не закончена.
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