Шахтер не будет проводить перенесенные матчи в этом году. Ворскла – и финиш
Матч донецкой и полтавской команд состоится 23 ноября в 14:00 на Арене Львов
Донецкий «Шахтер» не будет проводить перенесенные матчи в этом году. Игра против «Ворсклы» станет для горняков последней в 2022 году.
У команды Игора Йовичевича остались пока несыгранными поединки против клубов «Минай» и «Львов». Теперь ясно, что они состоятся весной 2023 года.
Матч донецкой и полтавской команд состоится 23 ноября в 14:00 на Арене Львов.
🔜 Наступний матч – останній у 2022 році.— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) November 20, 2022
⚽️ #ШахтарВорскла
🏆 Прем’єр-ліга, 15-й тур
📅 23 листопада ⏰ 14:00
📍 «Арена Львів»
⚒ #Shakhtar pic.twitter.com/8JRlbFcZUK
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