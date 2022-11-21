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Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 00:59 | Обновлено 21 ноября 2022, 02:19
244
3

Шахтер не будет проводить перенесенные матчи в этом году. Ворскла – и финиш

Матч донецкой и полтавской команд состоится 23 ноября в 14:00 на Арене Львов

21 ноября 2022, 00:59 | Обновлено 21 ноября 2022, 02:19
244
3
Шахтер не будет проводить перенесенные матчи в этом году. Ворскла – и финиш
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» не будет проводить перенесенные матчи в этом году. Игра против «Ворсклы» станет для горняков последней в 2022 году.

У команды Игора Йовичевича остались пока несыгранными поединки против клубов «Минай» и «Львов». Теперь ясно, что они состоятся весной 2023 года.

Матч донецкой и полтавской команд состоится 23 ноября в 14:00 на Арене Львов.

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Шахтер - Ворскла Шахтер Донецк Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига перенос матча чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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aleks8-48
Хитро сделанные. В следующем году будет другой,свежий состав в то время,как Днепр-1 будет заканчивать первый круг практически без скамейки запасных. Когда в честной борьбе не получается одолеть днепрян и судьей стало тяжело под себя подмять, федерация придёт на помощь.
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+2
aleks8-48
Днепряне должны сделать ответный шаг и тоже перенести последний матч на весну. Хотелось бы видеть,как им в этом откажут.
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+1
aleks8-48
А может быть всем закончить первый круг 23-го? Чего это все команды должны играть в мороз, а одна избранная в это время отдыхать на Мальдивах? Интересно,какую отмазку найдёт ФФУ,что только Шахтёр имеет право на досрочное завершение первого круга? У других команд,что,нет проблем?
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0
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