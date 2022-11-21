Шахтер не будет проводить перенесенные матчи в этом году. Ворскла – и финиш

Донецкий «Шахтер» не будет проводить перенесенные матчи в этом году. Игра против «Ворсклы» станет для горняков последней в 2022 году.

У команды Игора Йовичевича остались пока несыгранными поединки против клубов «Минай» и «Львов». Теперь ясно, что они состоятся весной 2023 года.

Матч донецкой и полтавской команд состоится 23 ноября в 14:00 на Арене Львов.