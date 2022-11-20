21 ноября в 12:00 в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют «Ингулец» Петрово и «Львов».

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Игра пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Обслужит встречу судейская бригада во главе с Анастасией Романюк (Ивано-Франковск).

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Ингулец – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.