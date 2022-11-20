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Чемпионат Украины
Ингулец
21.11.2022 12:00 - : -
Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 23:27 |
52
0

Ингулец – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 ноября в 12:00 поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги

20 ноября 2022, 23:27 |
52
0
Ингулец – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Львов

21 ноября в 12:00 в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют «Ингулец» Петрово и «Львов».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Обслужит встречу судейская бригада во главе с Анастасией Романюк (Ивано-Франковск).

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Ингулец – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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