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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 22:50 | Обновлено 20 ноября 2022, 22:58
389
0

Назван лучший игрок стартового матча ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором

Капитан сборной Эквадора Эннер Валенсия оформил дубль в первом тайме

20 ноября 2022, 22:50 | Обновлено 20 ноября 2022, 22:58
389
0
Назван лучший игрок стартового матча ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором
Getty Images/Global Images Ukraine. Эннер Валенсия

Капитан сборной Эквадора Эннер Валенсия назван лучшим игроком первого матча ЧМ-2022 против команды Катара (2:0).

Эннер Валенсия в первом тайме оформил дубль, кроме того, еще один его гол был отменен из-за офсайда судьями VAR.

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В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира 2022 в Катаре. Первым поединком мундиаля стало противостояние между хозяевами турнира и сборной Эквадора.

Матч прошел в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт». Дубль Эннера Валенсии в первом тайме принес победу Эквадору (2:0).

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Источник Sport.ua
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