Назван лучший игрок стартового матча ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором

Капитан сборной Эквадора Эннер Валенсия назван лучшим игроком первого матча ЧМ-2022 против команды Катара (2:0).

Эннер Валенсия в первом тайме оформил дубль, кроме того, еще один его гол был отменен из-за офсайда судьями VAR.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира 2022 в Катаре. Первым поединком мундиаля стало противостояние между хозяевами турнира и сборной Эквадора.

Матч прошел в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт». Дубль Эннера Валенсии в первом тайме принес победу Эквадору (2:0).