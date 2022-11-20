Назван лучший игрок стартового матча ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором
Капитан сборной Эквадора Эннер Валенсия оформил дубль в первом тайме
Капитан сборной Эквадора Эннер Валенсия назван лучшим игроком первого матча ЧМ-2022 против команды Катара (2:0).
Эннер Валенсия в первом тайме оформил дубль, кроме того, еще один его гол был отменен из-за офсайда судьями VAR.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира 2022 в Катаре. Первым поединком мундиаля стало противостояние между хозяевами турнира и сборной Эквадора.
Матч прошел в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт». Дубль Эннера Валенсии в первом тайме принес победу Эквадору (2:0).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
20 ноября в Катаре стартовал чемпионат мира 2022 по футболу
Арбитр матча Даниэле Орсато зафиксировал офсайд после просмотра VAR