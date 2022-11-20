Эннер Валенсия стал автором самого быстрого дубля в матчах открытия ЧМ
Второй мяч Катару капитан эквадорцев забил на 31-й минуте
Эннер Валенсия стал 9-м игроком, забившим два гола в матче открытия чемпионата мира. При этом 33-летний капитан эквадорцев оформил дубль быстрее всех своих предшественников. Поразив второй раз ворота Катара на 31-й минуте, Валенсия на 24 минуты превзошел достижение ни много ни мало 60-летней давности чилийца Лионеля Санчеса.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Дубли в матчах открытия финальных турниров чемпионатов мира
|
|
Дата
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Минуты голов
|
Счет
|
1.
|
13.07.1930
|
Андре МАШИНО
|
Франция
|
Мексика
|
43' (3:0), 87' (4:1)
|
4:1
|
2.
|
24.06.1950
|
АДЕМИР
|
Бразилия
|
Мексика
|
32' (1:0), 81' (4:0)
|
4:0
|
3.
|
08.06.1958
|
Агне СИМОНССОН
|
Швеция
|
Мексика
|
17' (1:0), 64' (3:0)
|
3:0
|
4.
|
30.05.1962
|
Лионель САНЧЕС
|
Чили
|
Швейцария
|
44' (1:1), 55' (3:1)
|
3:1
|
5.
|
09.06.2006
|
Мирослав КЛОЗЕ
|
Германия
|
Коста-Рика
|
17' (2:1), 61' (3:1)
|
4:2
|
6.
|
09.06.2006
|
Пауло ВАНЧОПЕ
|
Коста-Рика
|
Германия
|
12' (1:1), 73' (2:3)
|
2:4
|
7.
|
12.06.2014
|
НЕЙМАР
|
Бразилия
|
Хорватия
|
29' (1:1), 71' (2:1)
|
3:1
|
8.
|
14.06.2018
|
Денис ЧЕРЫШЕВ
|
Россия
|
Сауд. Аравия
|
43' (2:0), 90+1' (4:0)
|
5:0
|
9.
|
20.11.2022
|
Эннер ВАЛЕНСИЯ
|
Эквадор
|
Катар
|
16' (1:0), 31' (2:0)
|
2:0
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