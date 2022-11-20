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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 22:11 | Обновлено 20 ноября 2022, 22:15
431
0

Эннер Валенсия стал автором самого быстрого дубля в матчах открытия ЧМ

Второй мяч Катару капитан эквадорцев забил на 31-й минуте

20 ноября 2022, 22:11 | Обновлено 20 ноября 2022, 22:15
431
0
Эннер Валенсия стал автором самого быстрого дубля в матчах открытия ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эннер Валенсия

Эннер Валенсия стал 9-м игроком, забившим два гола в матче открытия чемпионата мира. При этом 33-летний капитан эквадорцев оформил дубль быстрее всех своих предшественников. Поразив второй раз ворота Катара на 31-й минуте, Валенсия на 24 минуты превзошел достижение ни много ни мало 60-летней давности чилийца Лионеля Санчеса.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дубли в матчах открытия финальных турниров чемпионатов мира

Дата

Игрок

Сборная

Соперник

Минуты голов

Счет

1.

13.07.1930

Андре МАШИНО

Франция

Мексика

43' (3:0), 87' (4:1)

4:1

2.

24.06.1950

АДЕМИР

Бразилия

Мексика

32' (1:0), 81' (4:0)

4:0

3.

08.06.1958

Агне СИМОНССОН

Швеция

Мексика

17' (1:0), 64' (3:0)

3:0

4.

30.05.1962

Лионель САНЧЕС

Чили

Швейцария

44' (1:1), 55' (3:1)

3:1

5.

09.06.2006

Мирослав КЛОЗЕ

Германия

Коста-Рика

17' (2:1), 61' (3:1)

4:2

6.

09.06.2006

Пауло ВАНЧОПЕ

Коста-Рика

Германия

12' (1:1), 73' (2:3)

2:4

7.

12.06.2014

НЕЙМАР

Бразилия

Хорватия

29' (1:1), 71' (2:1)

3:1

8.

14.06.2018

Денис ЧЕРЫШЕВ

Россия

Сауд. Аравия

43' (2:0), 90+1' (4:0)

5:0

9.

20.11.2022

Эннер ВАЛЕНСИЯ

Эквадор

Катар

16' (1:0), 31' (2:0)

2:0
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Источник Sport.ua
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