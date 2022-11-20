Эннер Валенсия стал автором самого быстрого дубля в матчах открытия ЧМ

Эннер Валенсия стал 9-м игроком, забившим два гола в матче открытия чемпионата мира. При этом 33-летний капитан эквадорцев оформил дубль быстрее всех своих предшественников. Поразив второй раз ворота Катара на 31-й минуте, Валенсия на 24 минуты превзошел достижение ни много ни мало 60-летней давности чилийца Лионеля Санчеса.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дубли в матчах открытия финальных турниров чемпионатов мира