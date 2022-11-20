Впервые первый мяч в финальных турнирах ЧМ был забит с пенальти
Первый мяч в ворота Катара Эннер Валенсия забил на 16-й минуте
Премьерный гол ЧМ-2022 болельщикам пришлось ждать совсем недолго. Уже на 16-й минуте встречи капитан сборной Эквадора Эннер Валенсия поразил ворота Катара (2:0). Быстрее голевой счет открывался только на семи предыдущих чемпионатах.
К слову, впервые первый мяч в финальных турнирах был забит с пенальти.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние премьерные голы финальных турниров ЧМ
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
ЧМ
|
4'
|
Эрнесто БЕЛИС
|
Аргентина
|
Швеция
|
2:3
|
1934
|
4'
|
Эктор ФАКУНДО
|
Аргентина
|
Болгария
|
1:0
|
1962
|
5'
|
СЕЗАР САМПАЙЮ
|
Бразилия
|
Шотландия
|
2:1
|
1998
|
6'
|
Филипп ЛАМ
|
Германия
|
Коста-Рика
|
4:2
|
2006
|
11'
|
МАРСЕЛУ*
|
Бразилия
|
Хорватия
|
3:1
|
2010
|
12'
|
Юрий ГАЗИНСКИЙ
|
Россия
|
Сауд. Аравия
|
5:0
|
2018
|
14'
|
Милош МИЛУТИНОВИЧ
|
Югославия
|
Франция
|
1:0
|
1954
|
16'
|
Эннер ВАЛЕНСИЯ
|
Эквадор
|
Катар
|
2: 0
|
2022
|
17'
|
Агне СИМОНССОН
|
Швеция
|
Мексика
|
3:0
|
1958
|
19'
|
Люсьен ЛОРАН
|
Франция
|
Мексика
|
4:1
|
1930
* автогол.
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