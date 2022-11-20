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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 21:56 | Обновлено 20 ноября 2022, 22:09
364
0

Впервые первый мяч в финальных турнирах ЧМ был забит с пенальти

Первый мяч в ворота Катара Эннер Валенсия забил на 16-й минуте

20 ноября 2022, 21:56 | Обновлено 20 ноября 2022, 22:09
364
0
Впервые первый мяч в финальных турнирах ЧМ был забит с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Премьерный гол ЧМ-2022 болельщикам пришлось ждать совсем недолго. Уже на 16-й минуте встречи капитан сборной Эквадора Эннер Валенсия поразил ворота Катара (2:0). Быстрее голевой счет открывался только на семи предыдущих чемпионатах.

К слову, впервые первый мяч в финальных турнирах был забит с пенальти.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние премьерные голы финальных турниров ЧМ

Минута

Игрок

Сборная

Соперник

Счет

ЧМ

4'

Эрнесто БЕЛИС

Аргентина

Швеция

2:3

1934

4'

Эктор ФАКУНДО

Аргентина

Болгария

1:0

1962

5'

СЕЗАР САМПАЙЮ

Бразилия

Шотландия

2:1

1998

6'

Филипп ЛАМ

Германия

Коста-Рика

4:2

2006

11'

МАРСЕЛУ*

Бразилия

Хорватия

3:1

2010

12'

Юрий ГАЗИНСКИЙ

Россия

Сауд. Аравия

5:0

2018

14'

Милош МИЛУТИНОВИЧ

Югославия

Франция

1:0

1954

16'

Эннер ВАЛЕНСИЯ

Эквадор

Катар

2: 0

2022

17'

Агне СИМОНССОН

Швеция

Мексика

3:0

1958

19'

Люсьен ЛОРАН

Франция

Мексика

4:1

1930

* автогол.

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Источник Sport.ua
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