Впервые первый мяч в финальных турнирах ЧМ был забит с пенальти

Премьерный гол ЧМ-2022 болельщикам пришлось ждать совсем недолго. Уже на 16-й минуте встречи капитан сборной Эквадора Эннер Валенсия поразил ворота Катара (2:0). Быстрее голевой счет открывался только на семи предыдущих чемпионатах.

К слову, впервые первый мяч в финальных турнирах был забит с пенальти.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние премьерные голы финальных турниров ЧМ

Минута Игрок Сборная Соперник Счет ЧМ 4' Эрнесто БЕЛИС Аргентина Швеция 2:3 1934 4' Эктор ФАКУНДО Аргентина Болгария 1:0 1962 5' СЕЗАР САМПАЙЮ Бразилия Шотландия 2:1 1998 6' Филипп ЛАМ Германия Коста-Рика 4:2 2006 11' МАРСЕЛУ* Бразилия Хорватия 3:1 2010 12' Юрий ГАЗИНСКИЙ Россия Сауд. Аравия 5:0 2018 14' Милош МИЛУТИНОВИЧ Югославия Франция 1:0 1954 16' Эннер ВАЛЕНСИЯ Эквадор Катар 2: 0 2022 17' Агне СИМОНССОН Швеция Мексика 3:0 1958 19' Люсьен ЛОРАН Франция Мексика 4:1 1930

* автогол.