Катар нарушил многолетнюю традицию, проиграв в стартовом матче ЧМ

До ЧМ-2022 хозяева 9 раз принимали участие в матчах открытия. Причем, весьма успешно – 9 побед и 3 ничьи. Но юбилейный 10-й старт оказался фатальным – Катар уступил Эквадору со счетом 0:2.

Между тем катарцы нарушили не только эту традицию, став первой командой хозяев, которая потерпела поражение в первой игре. В предыдущих финальных турнирах хозяева в стартовых для себя поединках отпраздновали 16 викторий и подписали 6 мировых.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Хозяева в матчах открытия чемпионатов мира