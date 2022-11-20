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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 21:41 | Обновлено 20 ноября 2022, 21:46
596
2

Катар нарушил многолетнюю традицию, проиграв в стартовом матче ЧМ

Хозяева чемпионата впервые проиграли в первом матче

20 ноября 2022, 21:41 | Обновлено 20 ноября 2022, 21:46
596
2
Катар нарушил многолетнюю традицию, проиграв в стартовом матче ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

До ЧМ-2022 хозяева 9 раз принимали участие в матчах открытия. Причем, весьма успешно – 9 побед и 3 ничьи. Но юбилейный 10-й старт оказался фатальным – Катар уступил Эквадору со счетом 0:2.

Между тем катарцы нарушили не только эту традицию, став первой командой хозяев, которая потерпела поражение в первой игре. В предыдущих финальных турнирах хозяева в стартовых для себя поединках отпраздновали 16 викторий и подписали 6 мировых.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Хозяева в матчах открытия чемпионатов мира

Дата

Хозяева

Соперник

Счет

24.06.1950

Бразилия

Мексика

4:0

08.06.1958

Швеция

Мексика

3:0

30.05.1962

Чили

Швейцария

3:1

11.07.1966

Англия

Уругвай

0:0

31.05.1970

Мексика

СССР

0:0

09.06.2006

Германия

Коста-Рика

4:2

11.06.2010

ЮАР

Мексика

1:1

12.06.2014

Бразилия

Хорватия

3:1

14.06.2018

Россия

Сауд. Аравия

5:0

20.11.2022

Катар

Эквадор

0:2
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Выталкиватель парашутистов
Закономерный результат, особенно после озвучки попытки договорняка... Местная банда думала, что если они купили финал ЧМ, то можно и дальше всех покупать... Карлик-педофил тоже шел по этому пути в 2018,но на хорватах спекся...
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+1
-PhoeniX-
В 1930 тоже хозяева играли в матче открытия
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0
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