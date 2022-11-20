Катар нарушил многолетнюю традицию, проиграв в стартовом матче ЧМ
Хозяева чемпионата впервые проиграли в первом матче
До ЧМ-2022 хозяева 9 раз принимали участие в матчах открытия. Причем, весьма успешно – 9 побед и 3 ничьи. Но юбилейный 10-й старт оказался фатальным – Катар уступил Эквадору со счетом 0:2.
Между тем катарцы нарушили не только эту традицию, став первой командой хозяев, которая потерпела поражение в первой игре. В предыдущих финальных турнирах хозяева в стартовых для себя поединках отпраздновали 16 викторий и подписали 6 мировых.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Хозяева в матчах открытия чемпионатов мира
|
Дата
|
Хозяева
|
Соперник
|
Счет
|
24.06.1950
|
Бразилия
|
Мексика
|
4:0
|
08.06.1958
|
Швеция
|
Мексика
|
3:0
|
30.05.1962
|
Чили
|
Швейцария
|
3:1
|
11.07.1966
|
Англия
|
Уругвай
|
0:0
|
31.05.1970
|
Мексика
|
СССР
|
0:0
|
09.06.2006
|
Германия
|
Коста-Рика
|
4:2
|
11.06.2010
|
ЮАР
|
Мексика
|
1:1
|
12.06.2014
|
Бразилия
|
Хорватия
|
3:1
|
14.06.2018
|
Россия
|
Сауд. Аравия
|
5:0
|
20.11.2022
|
Катар
|
Эквадор
|
0:2
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