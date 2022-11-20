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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 21:42 | Обновлено 20 ноября 2022, 22:48
3772
4

Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло

При этом у зарубежных трансляторов табло на экране присутствовало

20 ноября 2022, 21:42 | Обновлено 20 ноября 2022, 22:48
3772
4
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ-2022 без табло на экране. Другие титры появлялись во время трансляции как положено.

В трансляциях на MEGOGO и Суспільне табло отсутствовало. При этом у зарубежных трансляторов табло на экране присутствовало.

Глава правления Суспільне Николай Чернотицкий рассказал о причинах неполадки:

«Отсутствие счета во время чемпионата – трабл у организаторов, которые предоставляют нам сигнал. Суспільне не имеет права само вводить. Комментаторы будут чаще повторять счет до тех пор, пока организаторы не решат проблему».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира 2022 в Катаре. Первым поединком мундиаля стало противостояние между хозяевами турнира и сборной Эквадора.

Матч прошел в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт». Дубль Эннера Валенсии в первом тайме принес победу Эквадору (2:0).

ФОТО. Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Выталкиватель парашутистов
Действительно,зачем зрителю знать , сколько времени играют команды... Потом нам скажут, что не обязательно знать состав команд на игру и кто голы забывал... 
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+1
Dar Veter
Мы там не играем и нам надо за игрой смотреть, а не на часы.  Время показывали снизу и комментатор иногда называл минуту.  Кто смотрел, тот счет знает. А кто бухал на кухне с кентами, тому оно и на фиг не надо.  Если бы мне то табло вставили в левый верхний угол, то его бы накрыл лого местного телеканала Суспильне.    Чи не радость.
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-3
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