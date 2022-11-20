Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ-2022 без табло на экране. Другие титры появлялись во время трансляции как положено.

В трансляциях на MEGOGO и Суспільне табло отсутствовало. При этом у зарубежных трансляторов табло на экране присутствовало.

Глава правления Суспільне Николай Чернотицкий рассказал о причинах неполадки:

«Отсутствие счета во время чемпионата – трабл у организаторов, которые предоставляют нам сигнал. Суспільне не имеет права само вводить. Комментаторы будут чаще повторять счет до тех пор, пока организаторы не решат проблему».

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В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира 2022 в Катаре. Первым поединком мундиаля стало противостояние между хозяевами турнира и сборной Эквадора.

Матч прошел в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт». Дубль Эннера Валенсии в первом тайме принес победу Эквадору (2:0).

ФОТО. Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло