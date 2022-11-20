Чемпионат мира20 ноября 2022, 21:07 | Обновлено 20 ноября 2022, 21:12
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Сенегал – Нидерланды
В Дохе на стадионе «Эль-Туммама» пройдет поединок 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022
20 ноября 2022, 21:07 | Обновлено 20 ноября 2022, 21:12
463
0
В понедельник, 21 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Сенегала и Нидерландов.
Поединок пройдет в Дохе на стадионе «Эль-Туммама и судить его будет арбитр Вилтон Сампайо из Бразилии. Начало встречи - в 18:00 по Киеву.
Сенегал - Нидерланды. Прогноз и анонс матча чемпионата мира
Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.
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