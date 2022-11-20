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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 21:07 | Обновлено 20 ноября 2022, 21:12
463
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Сенегал – Нидерланды

В Дохе на стадионе «Эль-Туммама» пройдет поединок 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022

20 ноября 2022, 21:07 | Обновлено 20 ноября 2022, 21:12
463
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Сенегал – Нидерланды
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Сенегала и Нидерландов.

Поединок пройдет в Дохе на стадионе «Эль-Туммама и судить его будет арбитр Вилтон Сампайо из Бразилии. Начало встречи - в 18:00 по Киеву.

Сенегал - Нидерланды. Прогноз и анонс матча чемпионата мира

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Источник Sport.ua
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