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Чемпионат мира
Сенегал
21.11.2022 18:00 - : -
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
20 ноября 2022, 20:51 | Обновлено 20 ноября 2022, 21:04
395
0

Сенегал – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 ноября в 18:00 матч 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре

20 ноября 2022, 20:51 | Обновлено 20 ноября 2022, 21:04
395
0
Сенегал – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 ноября, состоится матч 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 в квартете А, в котором встретятся сборные Сенегала и Нидерландов. Игра пройдет в Дохе на стадионе «Эль-Туммама». Начало – в 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сенегал – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Видеотрансляцию матча чемпионата мира 2022 можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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